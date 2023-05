Świątek wzięła mikrofon i się zaczęło. Sabalence podziękowała, a organizatorom wbiła szpilę [WIDEO]

Iga Świątek (WTA 1.) i Aryna Sabalenka (WTA 2.) zaprezentowały kapitalną formę w finałowym starciu. Ostatecznie lepsza okazała się jednak reprezentantka Białorusi, która zrewanżowała się naszej reprezentantce za ostatni finał turnieju WTA 500 w Stuttgarcie.

Tuż po zakończonym starciu Świątek zabrała mikrofon i podziękowała całemu sztabowi szkoleniowemu, który towarzyszył jej podczas hiszpańskiego wydarzenia. Pogratulowała również rywalce. - Gratulacje Aryna, niesamowity mecz. Każde starcie z Tobą jest wyzwaniem. Zasłużyłaś na dzisiejsze zwycięstwo. Mamy świetny sezon, więc pewnie jeszcze spotkamy się w niejednym finale - przekazała.

Nie zabrakło również polskiego akcentu z trybun. Obecni na trybunach Polacy zaczęli skandować imię naszej mistrzyni, na co ona natychmiast odpowiedziała. Podziękowała im w ojczystym języku, choć do tej pory mówiła po angielsku.

- Dziękuję wszystkim za przybycie. Jestem wdzięczna, że tym razem mogłam pokazać się na korcie. Ostatni raz byłam tutaj, kiedy był Covid, więc cieszę się, że mogłam spędzić tutaj czas w normalnych warunkach. To piękne miasto - zakomunikowała Świątek.

Liderka rankingu WTA postanowiła na koniec niespodziewanie wbić szpilkę organizatorom wydarzenia. Miała pretensje o przebieg meczu półfinałowego z Wieroniką Kudiermietową (6:1, 6:1), który rozpoczął się dopiero po 23:00. Podobnie było w spotkaniu z Jekateriną Aleksandrową (17. WTA). Konfrontacja IV rundy zakończyła się dopiero po godzinie 1:00 w nocy.

- Bardzo dużym wyróżnieniem jest móc tutaj grać przed Wami. Nie jest miło grać o 1 w nocy, ale mimo to jestem szczęśliwa, że przetrwałam to i doszłam do finału. Dziękuję za Wasze wsparcie i energię. Do zobaczenia za rok - podsumowała.

21-latka powróci do rywalizacji już za kilka dni, kiedy rozpocznie się turniej WTA 1000 w Rzymie. Polka będzie bronić tytułu zdobytego w ubiegłym roku. W finale tamtych zawodów pokonała Ons Jabeur (4. WTA).