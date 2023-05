Świątek z coraz większą stratą do Sabalenki. Ale jest też dobra wiadomość

Iga Świątek (1. WTA) rozgrywa kolejny udany sezon. Co prawda zaczęła go od porażki w 1/8 finału Australian Open, ale potem wygrała turnieje w Dosze oraz Stuttgarcie, dotarła także do finału w Dubaju. Teraz walczyła o jak najlepszy wynik w Madrycie.

Liderka światowego rankingu zaczęła rywalizację od II rundy. Tam pewnie pokonała Julię Grabher (92. WTA), następnie wyeliminowała kolejno Bernardę Perę (32. WTA), Jekatierinę Aleksandrową (17. WTA), Petrę Martić (33. WTA) oraz Wieronikę Kudiermietową (13. WTA). Dopiero w finale lepsza okazała się Aryna Sabalenka, która wygrała 6:3, 3:6, 6:3.

Przed turniejem w Madrycie Świątek z dorobkiem 2280 punktów zajmowała trzecie miejsce w rankingu WTA Race, obejmującym wyłącznie wyniki z tego sezonu i determinującym, których osiem zawodniczek zagra w kończących sezon zawodach. Świątek teraz ma 2930 pkt i pozostała na najniższym stopniu podium. Zmniejszyła jednak stratę do drugiej Jeleny Rybakiny (7. WTA). Kazaszka ma 3276 pkt, lecz w Madrycie zyskała tylko 10 pkt. Polka zyskała 650 pkt i traci do niej już tylko 346 punktów. Liderką jest Sabalenka, która po triumfie w stolicy Hiszpanii zyskała 1000 pkt i na ten moment ma ich 4830.

W najnowszym zestawieniu z czołowej dziesiątki wypadnie za to Magda Linette. Z dorobkiem 1177 pkt będzie zajmować 11. miejsce, ale do dziesiątej Wiktorii Azarenki będzie tracić zaledwie cztery punkty.

Top 11 rankingu WTA Race po porażce Igi Świątek w finale turnieju w Madrycie:

Aryna Sabalenka - 4830 punktów Jelena Rybakina - 3276 Iga Świątek - 2930 Jessica Pegula- 2305 Belinda Bencic - 1790 Barbora Krejcikova (+1) - 1666 Petra Kvitova (-1) - 1635 Coco Gauff - 1370 Maria Sakkari - 1322 Wiktoria Azarenka (-1) - 1181 Magda Linette (-1) - 1177

O poprawę pozycji do WTA Race Iga Świątek najprawdopodobniej będzie walczyć w turnieju WTA 1000 w Rzymie. Tam w ostatnich dwóch sezonach zdobywała tytuł, byłaby to zatem dobra okazja, aby powalczyć o kolejne punkty w zestawieniu. Turniej zostanie rozegrany w dniach 9-20 maja.