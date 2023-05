Niecodzienne zachowanie sędziego przed finałem. Ruszył do Sabalenki. Coś miał jej do powiedzenia

Podczas finałowego starcia w Madrycie zmierzyły się bezsprzecznie dwie najlepsze zawodniczki na świecie - Iga Świątek (WTA 1.) i Aryna Sabalenka (WTA 2.). I potwierdziły to. Obie zaprezentowały kapitalną formę, jednak tym razem nieco lepsza okazała się reprezentantka Białorusi. Wiceliderka rankingu WTA miała powody do radości jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Niecodzienny gest sędziego finału. Ruszył do Sabalenki i... złożył jej życzenia urodzinowe

Tuż przed pierwszym serwisem doszło do zaskakującej sytuacji z udziałem głównego arbitra tego starcia Francuza Kadera Nouniego. Kiedy Iga Świątek rozkładała jeszcze sprzęt i przygotowywała się do rozgrzewki, jej rywalka znajdowała się już przy siatce. Wtedy zaskoczył ją właśnie Nouni, który złożył Białorusince życzenia urodzinowe. Druga rakieta świata obchodziła w piątek 25. urodziny, dlatego był to niezwykle miły gest rozjemcy finału.

Podobnie zachowali się również organizatorzy turnieju w Madrycie, którzy przygotowali w piątek dla Sabalenki specjalny tort. Ale nie tylko dla niej. W ten sam dzień urodziny obchodził również Carlos Alcaraz (2. ATP). Finalista turnieju mężczyzn otrzymał jednak zdecydowanie większy wyrób, co nie spodobało się samej zawodniczce.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Rywalka Świątek przeżywa dramat i zawiesza karierę. "Nie do zniesienia"

Sobotnie zwycięstwo Sabalenki było jej trzecim w historii potyczek z Igą Świątek. Po raz ostatni obie mierzyły się niespełna dwa tygodnie temu, kiedy podczas finału turnieju w Stuttgarcie zwycięstwo odniosła Polka. Zarówno raszynianka, jak i jej największa rywalka powrócą na kort podczas zawodów WTA 1000 w Rzymie, które odbędą się w dniach 8-21 maja.

To pokazuje potęgę Igi Świątek. Nie daje sobie wydrzeć zwycięstwa. Wyrok dla rywalek

Finałowe starcie madryckiego turnieju mężczyzn pomiędzy Alcarazem a Janem-Lennardem Struffem (65. ATP) odbędzie się w niedzielę 7 maja o godzinie 18:30.