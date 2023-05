Świątek przegrała w Madrycie, ale i tak zarobiła bajeczną kwotę. Osłodzi porażkę

Iga Świątek (1. WTA) szła jak burza przez turniej WTA 1000 w Madrycie. Rywalizację rozpoczęła od II rundy, pokonując kolejno Julię Grabher (92. WTA), Bernardę Perę (32. WTA), Jekatierinę Aleksandrową (17. WTA), Petrę Martić (33. WTA) oraz Wieronikę Kudiermietową (13. WTA). W drodze do finału straciła tylko jednego seta, czym dowiodła, że jest w znakomitej formie. W ostatnim meczu czekało ją jednak największe wyzwanie - starcie z Aryną Sabalenką (2. WTA). I choć Polka była faworytką do triumfu - wygrała pięć z siedmiu pojedynków przeciwko Białorusince - to rywalka postawiła niezwykle trudne warunki. Ostatecznie po trzysetowym boju 21-latka musiała uznać wyższość przeciwniczki 3:6, 6:3, 3:6.

Tyle Świątek zarobiła w Madrycie. Kwota robi wrażenie

Mimo porażki Świątek i tak może liczyć na spore wynagrodzenie. W tym roku pula nagród w Madrycie wyniosła aż 15,4 miliona euro (70,5 mln zł), z czego połowa była przeznaczona dla mężczyzn i połowa dla kobiet. Za sam awans do finału Polka zarobiła 580 tysięcy euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 2,6 mln zł.

Świątek nie udało się w decydującym starciu pokonać Sabalenki, w związku z czym właśnie z taką kwotą zakończyła zmagania w Hiszpanii. Łącznie w tym sezonie Polka zarobiła już prawie 2 mln euro. Z kolei za zwycięstwo w Madrycie Białorusinka zgarnęła 1 105 265 euro, a więc ponad pięć mln złotych.

Sabalenka buduje przewagę nad Świątek

Porażka Świątek ma też swoje konsekwencje w rankingu WTA Race, który na koniec sezonu wyłoni najlepsze osiem zawodniczek. To właśnie one wystartują w prestiżowym turnieju WTA Finals. Polka zajmuje obecnie trzecie miejsce, ale jej strata do pierwszej Sabalenki wzrosła już do 1900 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Jelena Rybakina (7. WTA). Polka traci do niej 346 punktów.

Teraz przed Igą Świątek rywalizacja w WTA 1000 w Rzymie, w którym będzie bronić tytułu. Turniej wystartuje już 9 maja.