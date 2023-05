Iga Świątek zdominowana przez siłę Sabalenki. Nasi eksperci to przewidzieli

Na korcie centralnym turnieju WTA 1000 w Madrycie spotkały się aktualna liderka rankingu WTA Iga Świątek z drugą rakietą świata Aryną Sabalenką. Hiszpańscy kibice doczekali się finału, na jaki od początku czekali. Świątek i Sabalenka to obok Jeleny Rybakiny (Kazachstan, 7. WTA) najlepsze w tym momencie tenisistki w rozgrywkach.

Zgodnie z przewidywaniami był to przede wszystkim pojedynek świetnie poruszającej się po korcie Polki z bardzo mocno uderzającą piłki Białorusinką. W piątek podczas meczu półfinałowego w Madrycie z Marią Sakkari (Grecja, 9. WTA) statystycy naliczyli Arynie Sabalence średnią prędkość zagrań z forhendu na poziomie 130 km/h. To imponujący wynik jak na standardy kobiecego tenisa.

Niezwykła siła Sabalenki

Bomby Sabalenki z forhendu, ale także z bekhendu, sprawiały Świątek większe problemy niż zwykle, co prawdopodobnie wynika z warunków, w jakich rozgrywany był finał w stolicy Hiszpanii. Kompleks kortów Caja Magica położony jest na wysokości 667 m n. p. m. To wysoko jak na rozgrywki WTA - dla przykładu rozpoczynająca się niebawem impreza w Rzymie to 21 m n. p.m. Efekt? W stolicy Hiszpanii piłka w powietrzu leci szybciej niż na większości kortów ziemnych, które są położone niżej.

Tony Fairbairn z portalu Uitennis.net twierdził: "Turniej w Madrycie będzie trudny dla Igi ze względu na wysokość rozgrywania spotkań. Faktem jest, że poprzednie zwyciężczynie tej imprezy to zazwyczaj tenisistki bardzo mocno uderzające piłkę (Aryna Sabalenka w 2021 - przyp. red.) albo dysponujące dobrym serwisem i slajsem (Ons Jabeur w 2022 - przyp. red.)".

Sabalenka nie tylko gra mocno z głębi kortu, ale w Madrycie serwowała lepiej niż w Stuttgarcie, gdzie dwa tygodnie temu przegrała w finale właśnie ze Świątek. W pierwszym secie sobotniego finału w Hiszpanii Polka nie miała nawet jednej szansy na przełamanie rywalki. W drugiej partii po pasjonującej walce górą była nasza tenisistka. Trzeci set należał jednak do Białorusinki.

To były w ogóle pierwsze dwa sety wygrane przez Arynę Sabalenkę w starciu z Igą Świątek na kortach ziemnych. Wielu wydawało się, że nasza tenisistka na tej nawierzchni ma znaczną przewagę nad Sabalenką, która w Roland Garros nigdy nie zaszła dalej niż do trzeciej rundy, a jedyny jej wygrany turniej na mączce to ten sprzed dwóch lat w stolicy Hiszpanii.

Eksperci przewidzieli

Warunki w Madrycie są jednak na tyle specyficzne, że właśnie na kortach Caja Magica nasi rozmówcy przyznawali wiceliderce rankingu największe szanse na zatrzymanie Świątek na mączce. - W Madrycie nawierzchnia jest bliższa kortom twardym niż tradycyjnym turniejom rozgrywanym na ziemi - mówił nam przed startem turnieju hiszpański dziennikarz tenisowy Hugo Duran.

Z kolei Chris Oddo z portalu Tennismajors.com tłumaczył: "Czy Sabalenka pokona Igę na mączce? Będzie miała szansę w Madrycie, gdzie pomoże jej wysokość, na której rozgrywane są spotkania, a także jeszcze szybsze korty niż w Stuttgarcie". Amerykanin wskazywał również na mniejsze doświadczenie Polki, która w Madrycie występowała dopiero drugi raz w karierze (Białorusinka piąty).

W podobnym tonie wypowiadał się także Tony Fairbairn. - Jest możliwe, że Sabalenka pokona Świątek w Madrycie, ale w Rzymie i podczas Roland Garros to zadanie uważam za niewykonalne. Sabalenka będzie musiała być konsekwentnie agresywna i poprawić pracę nóg, jeśli chce dalej rywalizować z Igą na wysokim poziomie na mączce - mówił brytyjski dziennikarz tenisowy.

W sobotę Aryna Sabalenka często przejmowała inicjatywę w wymianach, nie odpuszczała w ataku. Momentami pokazała się także z dobrej strony w obronie. Znów udowodniła, że rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy w Rzymie i na Roland Garros - gdzie warunki będą korzystniejsze dla Igi Świątek - Białorusinka będzie w stanie tak mocno zagrozić polskiej tenisistce.