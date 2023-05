Sabalenka zrobiła to po raz drugi w karierze. Świątek spotkało to samo, co jej poprzedniczkę

Ashleigh Barty, która od nieco ponad roku jest na sportowej emeryturze, mogłaby w sobotni wieczór wysłać Idze Świątek wiadomość o treści: "Witaj w klubie". Nie po raz pierwszy, bo wcześniej Polka szła w jej ślady, m.in. triumfując w wielkoszlemowym Roland Garros czy zostając liderką rankingu WTA (zastąpiła w tej roli właśnie Australijkę, która ogłosiła koniec kariery). Tym razem okazja była mniej przyjemna - porażka w finale turnieju w Madrycie z Aryną Sabalenką. Jednak niekorzystny dla 21-latki sobotni wynik - 3:6, 6:3, 3:6 - to jedno, bo warto pamiętać, że jej pojedynek z Białorusinką był jednym z dwóch najlepszych, o ile nie najlepszym tegorocznym meczem w kobiecym tenisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Na co stać Igę Świątek w tym sezonie? "Zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko"

Końcówka kwietnia Świątek wygrywa z Sabalenką na mączce w Stuttgarcie 6:3, 6:4. Dwa tygodnie później spotykają się ponownie, ale w finale w stolicy Hiszpanii górą jest Białorusinka. Barty taki scenariusz zna doskonale - sama dwa lata temu w decydującym meczu imprezy w Niemczech pokonała zawodniczkę z Mińska 3:6, 6:0, 6:3, by po przenosinach na Półwysep Iberyjski ulec jej w finale 0:6, 6:3, 6:4.

Sabalenka odrobiła lekcję. Kort w Madrycie dawał jej większe niż zwykle szanse na mączce

Potężnie zbudowana i dysponująca ogromną siłą Sabalenka ma na koncie 13 wygranych turniejów, z czego 11 wywalczyła na twardej nawierzchni. Polka z kolei najlepiej czuje się właśnie na ziemi, która zwykle bezlitośnie obnaża różne braki.

- Iga zdecydowanie lepiej się porusza, lepiej jest w stanie opanować ślizgi oraz kwestie związane z utrzymaniem balansu ciała na tej nawierzchni. Sabalenka jest mocna, wysoka i bardzo mocno uderza piłkę, ale Iga jest sprawniejsza, lepiej się porusza, lepiej zmienia kierunek, lepiej reaguje na to, co się dzieje na korcie. Myślę, że mączka jest taką nawierzchnią, która bardzo weryfikuje pewne umiejętności - mówiła w niedawnej rozmowie ze Sport.pl była tenisistka, a obecnie komentatorka Joanna Sakowicz-Kostecka.

I to rzeczywiście potwierdziło się w Stuttgarcie, ale Madryt jednak ma swoją specyfikę, którą Białorusinka wykorzystuje. Korty ziemne w położonym 657 m n.p.m mieście są wyjątkowo szybkie jak na generalnie najwolniejszą spośród wszystkich nawierzchnię, a piłki latają wysoko. Polka - która opuściła poprzednią edycję, a we wcześniejszej rozegrała trzy mecze - teraz wciąż musiała przejść adaptację. Sabalenka z kolei ponownie świetnie się odnalazła na obiekcie zwanym La Caja Magica (Magiczne Pudełko).

Dodatkowo Białorusinka, jak zapewniała przed finałem, wyciągnęła wnioski po kwietniowej porażce w Niemczech.

- Mam wrażenie, że w Stuttgarcie wariowałam, gdy miałam te wolniejsze piłki czy krótsze lub też uderzenia z końcowej linii kortu przygotowujące do woleja. Przyśpieszałam wszystko. Nastawiałam się na uderzenia wygrywające. Tym razem zagram po prostu z większą pasją i będę czekać na lepsze piłki, by zakończyć akcję - podkreślała.

Kosmiczny finał w Madrycie. Iga Świątek broniła piłki meczowe, ale Sabalenka dopięła swego

A w sobotę potwierdziła, że lekcję odrobiła. Zaprezentowała się świetnie, choć warto też podkreślić, że nie był to teatr jednej aktorki. Dwuipółgodzinny pojedynek miał w sobie wszystko - efektowne akcje z obu stron, zwroty akcji i emocje. To był mecz na żyletki. Nieraz o punkcie decydowały milimetry. Polka potrafiła nawet robić piruety na korcie.

Motywacyjne okrzyki Sabalenki, nerwy i powroty Świątek. Krytycy kobiecego tenisa niech obejrzą powtórkę

Emocje udzielały się wszystkim obecnym na tym meczu - kibicom, bliskim i członkom sztabów szkoleniowych oraz głównym bohaterkom. Sabalenka, która w poprzednim sezonie nieraz przegrywała głównie z własnymi nerwami, teraz pozwalała sobie jednak tylko na motywacyjne okrzyki po wygranych punktach. Do Polki zaś kilka razy wróciło zdenerwowanie. Mimo to zaliczyła kilka efektownych powrotów, jak choćby wygranie drugiej partii mimo roztrwonienia prowadzenia 3:0 i odrobienie straty 0:3 w decydującej odsłonie. W końcówce jeszcze obroniła trzy piłki meczowe, popisując się świetnymi returnami.

Ostatnie słowo należało do Sabalenki i niewątpliwie zasłużyła na wielkie słowa uznania za pokonanie Świątek i to do tego jeszcze na kortach ziemnych. Tym bardziej, że przegrała wszystkie trzy wcześniejsze ich pojedynki na tej nawierzchni. A obie zapracowały na pochwały za stworzenie widowiska, które obok styczniowego finału Australian Open jest najlepszą jak na razie wizytówką kobiecego tenisa w tym roku. Wówczas Sabalenka w równie efektownym stylu i w równie zaciętym trzysetowym meczu pokonała Jelenę Rybakinę z Kazachstanu.

W ostatnich latach tenisowej rywalizacji pań obrywało się dość często. Gdy turnieje wielkoszlemowe wygrywały co chwilę różne zawodniczki i nie tylko w czołowej 10, ale i na fotelu liderki często dochodziło do zmian, to narzekano na nierówną formę i brak liderek z prawdziwego zdarzenia. Gdy w poprzednim sezonie Świątek w dużym stopniu zdominowała zmagania, to niektórym przeszkadzała nuda. Ostatnimi występami będąca pierwszą rakietą świata Polka i znajdująca się na liście WTA tuż za nią Białorusinka chyba wytrąciły im z rąk argumenty. A tym, którzy znów zaczną narzekać, warto polecić powtórkę spotkania ze stolicy Hiszpanii.