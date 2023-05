Rywalka Świątek przeżywa dramat i zawiesza karierę. "Nie do zniesienia"

Iga Świątek (1. WTA) kapitalnie radzi sobie podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Raszynianka odniosła już w stolicy Hiszpanii pięć zwycięstw, tracąc zaledwie jednego seta. Zupełnie inaczej podczas tych zawodów zaprezentowała się jedna z jej rywalek, Amanda Anisimowa (46. WTA), która niespodziewanie postanowiła w piątek zawiesić sportową karierę.

Amanda Anisimowa zawiesza sportową karierę. "Zmagam się z problemami psychicznym i wypaleniem"

Od kilku miesięcy Amanda Anisimowa nie mogła odnaleźć optymalnej formy. 21-latka błyskawicznie odpadała ze wszystkich turniejów, w których brała udział. Nie inaczej było również w Madrycie, gdzie już w pierwszej rundzie uległa niżej notowanej Arantxie Rus (107. WTA) 5:7, 2:6. Ostatnie miesiące zmusiły ją w końcu do refleksji.

"Cześć ludzie. Pomyślałam, że zrobię post wyjaśniający, co się u mnie dzieje i jakie mam plany. Zmagam się z problemami psychicznymi i wypaleniem od lata 2022 roku. Bycie na turniejach tenisowych stało się nie do zniesienia. W tym momencie priorytetem jest dla mnie dobre samopoczucie psychiczne i chwila przerwy. Pracowałam tak ciężko, jak tylko mogłam, aby przez to przejść, ale nie udało się. Będę tęsknić za byciem na korcie i doceniam ciągłe wsparcie" - zakomunikowała w mediach społecznościowych. Na ten moment nie wiadomo kiedy, i czy w ogóle powróci na kort.

Anisimowa to ćwierćfinalistka ubiegłorocznego Wimbledonu oraz półfinalistka Roland Garros z 2019 roku, podczas którego miała zaledwie 18 lat. Jej ostatni zwycięski turniej odbył się w styczniu ubiegłego roku, kiedy w finale WTA 250 w Melbourne pokonała Aliaksandrę Sasnowicz (47. WTA) 7:5, 1:6, 6:4.

