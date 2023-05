Świątek kontra Sabalenka. Ekspert tego się nie spodziewa. Wskazuje wygraną

Polska tenisistka doszła do finału madryckiego turnieju pierwszy raz w swojej karierze, ale jej sukces jest również triumfem całego polskiego tenisa, bo jeszcze nigdy w historii tych rozgrywek nie zdarzyło się, żeby reprezentant Polski doszedł w nich do singlowego finału. Najbliżej tego osiągnięcia była Agnieszka Radwańska, która dwukrotnie grała w półfinale.

Świetny czas Igi Świątek. Wygra turniej w Madrycie?

To będzie drugi finał Igi Świątek (1. WTA) w ostatnich tygodniach. Znalazła się w nim po tym, jak w czwartek wieczorem bez większych problemów pokonała Rosjankę Wieronikę Kudiermietową (13. WTA). Polka wygrała już po dwóch setach, a w całym meczu Kudiermietowa zdobyła tylko dwa gemy. Świadkami bardziej zaciętego, ale wciąż wygranego przez Igę spotkania, możemy być już w sobotę wieczorem. Tak uważa ekspert Eurosportu Michał Przysiężny, który swoją opinią podzielił się w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

- Mecz powinien być w miarę zacięty, ale nie spodziewam się, żeby były trzy sety. Uważam, że w dwóch partiach Iga powinna wygrać to spotkanie, jeżeli będzie grała swój najlepszy tenis, jaki pokazuje w ostatnich tygodniach- powiedział były tenisista.

Najszybszy serwis w historii kobiecego tenisa. Atomowa siła. Nie mrugaj [WIDEO]

Przyznał też, że jego zdaniem obecnie nie ma rywalki, która w starciu z Igą mogłaby liczyć na łatwą przeprawę.

- Z pewnością Iga gra teraz na bardzo wysokim poziomie i nie ma znaczenia, czy to jest zawodniczka dziesiąta, dwudziesta czy pięćdziesiąta, każda ma z nią problemy. Rywalkom ciężko się w ogóle załapywać na mecz. (...) Iga gra teraz znakomicie i jest obecnie zdecydowanie najmocniejsza z dziewczyn będących w najlepszej piątce na świecie - podsumował znakomitą formę polskiej tenisistki.

Sensacyjny finalista w Madrycie. Lucky loser pokonał swojego pogromcę w półfinale

Sabalenka musi dać z siebie wszystko. Nawet wtedy może przegrać ze Świątek

Michał Przysiężny ocenił też, co musi zrobić Aryna Sabalenka, jeżeli chce liczyć na zwycięstwo przeciwko Idze. To jednak nie będzie łatwe zadanie.

- Na pewno musi bardzo dobrze serwować i grać na bardzo dużym ryzyku. Jak sama nazwa wskazuje, jest to obarczone tym, że powinny zgadzać się procenty, a ten dzień musi być fenomenalny w wykonaniu Sabalenki. Błędy z jej strony muszą zostać ograniczone do minimum, a Iga musi mieć trochę słabszy dzień. Wtedy wydaje mi się, że Białorusinka ma szansę na zwycięstwo - przyznał.

Oznacza to jednak, że wszystko musi się dla niej zgrać perfekcyjnie. Jednak według eksperta jeśli Iga zagra na swoim najlepszym poziomie, to Białorusinka nie ma szans na zwycięstwo. Bardziej zdecydowaną opinią podzielił się Marek Furjan w rozmowie z dziennikarzem Sport.pl Łukaszem Jachimiakiem. Komentator uważa, że tenis Sabalenki w porównaniu do Igi jest prymitywny.

Spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką odbędzie się w sobotę 6 maja o godzinie 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.