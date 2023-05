Sensacyjny finalista w Madrycie. Lucky loser pokonał swojego pogromcę w półfinale

5 - to suma turniejów rangi ATP, w których finałach dotychczas zagrali Jan-Lennard Struff (65. ATP) oraz Asłan Karacjew (121. ATP). Niemiec był w finale dwa lata temu w Monachium, ale pokonał go wtedy Nikoloz Basilaszwili 6:4, 7:6, a w żadnym turnieju wielkoszlemowym nie dotarł do ćwierćfinału. Natomiast Rosjanin wygrał turnieje w Dubaju, Moskwie i przed rokiem w Sydney. Był też w półfinale Australian Open przed dwoma laty. - Gdy przyjeżdżał na Australian Open, nie miał w długiej karierze żadnego zwycięstwa nad tenisistą z Top 30. Powtórzmy: w długiej karierze. Bardzo długiej. Nie mówimy o nastoletnim objawieniu, dla którego nie ma granic, tylko o 27-latku z Władywostoku, który przełknął niejedną porażkę i miał dość czasu by zwątpić, czy kiedykolwiek ustawi sobie życie grą w tenisa - pisał wtedy o nim Sport.pl.

Obaj tenisiści w Madrycie spisywali się znakomicie i sprawili mnóstwo niespodzianek. Niewiele jednak zabrakło, by Struffa w nim w ogóle nie było! Niemiec przegrał bowiem gładko w kwalifikacjach - 4:6, 2:6 właśnie z Karacjewem, którego teraz pokonał. Do turnieju głównego dostał się jednak jako Lucky Loser. - Nie wymyśliłby tego Nostradamus - mówił w finale komentator Polsatu Sport.

Mało tego, Struff wygrał w Madrycie już pięć z rzędu meczów trzysetowych i pokonał aż czterech wyżej sklasyfikowanych zawodników w rankingu ATP! Już w trzech spotkaniach potrafił też odrobić straty po przegraniu pierwszego seta. Niemiec w drodze do półfinału wyeliminował m.in. Greka Stefanosa Tsitsipasa (5. ATP) czy zwycięzce turnieju w Banja Luka, Serba Dusana Lajovicia (40. ATP).

Karacjew w drodze do półfinału sensacyjnie wyeliminował m.in. swojego rodaka, Daniiła Miedwiediewa (3. ATP), wygrywając 7:6, 6:4.

Kapitalne odrodzenie Struffa w półfinale

Karacjew w pierwszym secie półfinałowego starcia wyszedł z opresji. Przegrywał bowiem 1:3. Od tego momentu potrafił jednak wygrać aż cztery gemy z rzędu, a chwilę później wygrał seta 6:4. Od drugiej partii na korcie zaczął jednak dominować Niemiec. W drugiej partii błyskawicznie objął prowadzenie 3:0, a potem pewnie utrzymał swoje podanie i wygrał 6:3. W tym secie w pięciu swoich gemach serwisowych, świetnie podający Niemiec, przegrał zaledwie cztery punkty.

Już na początku drugiego seta Karacjew miał dwie szanse na przełamanie i objęcie prowadzenia 2:0. Nie udało mu się to jednak, a w piątym gemie to on stracił podanie. Rosjanin miał kłopoty zdrowotne, bo korzystał z pomocy fizjoterapeuty. W dziewiątym gemie Karacjew przy swoim serwisie bronił czterech piłek meczowych. W dziesiątym gemie Struff dokończył już dzieła - wygrał swój gem serwisowy, tracąc tylko jeden punkt i wygrał seta 6:4. Mecz trwał dwie godziny, siedemnaście minut.

Niemiec miał w meczu więcej asów (15-3), winnerów (37-31), ale popełnił więcej niewymuszonych błędów (22-13).

- To niesamowite. Nie myślałem nawet o tym, co właśnie się wydarzyło. Grałem wcześniej w jednym finale w Monachium, ale z powodu koronawirusa nie było tłumów. Teraz tutaj jest niesamowity tłum. Myślę, że w niedzielę będzie również bardzo duży tłum. Jestem bardzo szczęśliwy, że wygrałem i awansowałem do finału - powiedział Struff po meczu.

Struff w finale turnieju w Madrycie zmierzy się z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Wiadomo już, że Niemiec, niezależnie od wyniku decydującego starcia, awansuje na 28. miejsce w rankingu ATP - najwyższe w karierze.

- W zeszłym roku zagraliśmy z Carlosem Alcarazem niesamowity mecz na Wimbledonie i byłem bardzo bliski pokonania go, ale on oddał niewiarygodne uderzenia w tie-breaku. Teraz będzie inaczej. Turniej jest w jego Hiszpanii, w Madrycie. Myślę, że on ma bilans 20-0 na hiszpańskich kortach ziemnych, więc będzie bardzo ciężko. Muszę jednak w to uwierzyć, bo inaczej nie będę miał szans. Zrobię co w mojej mocy, aby go pokonać i zdobyć swój pierwszy tytuł - dodał Struff.

Niemiec na Wimbledonie przegrał 6:4, 5:7, 6:4, 6:7 (3:7), 4:6. Co ciekawe jednak, już raz pokonał Alcaraza na jego ukochanych kortach ziemnych. Było to dwa lata temu i to w Roland Garros. Wtedy Struff wygrał w trzech setach - 6:4, 7:6 (7:3), 6:2.

Niemiec może zostać drugim szczęśliwym przegranym z kwalifikacji w tym sezonie, który wygra tytuł ATP Tour. Dokonał tego już Koreańczyk Soonwoo Kwon, wygrywając w styczniu w Adelajdzie.