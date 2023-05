Arynie Sabalence zrobiło się smutno. Jest powód do dyskusji o krzywdzie tenisistek

Dwie wielkie gwiazdy światowego tenisa - wicelider światowego rankingu ATP, Hiszpan Carlos Alcaraz oraz numer dwa rankingu WTA, Białorusinka Aryna Sabalenka, tego samego dnia - 5 maja świętują urodziny. Alcaraz ma obecnie 20 lat, a Sabalenka jest od niego o pięć lat starsza.

Sabalenka ze smutkiem komentuje urodzinowy tort

W dniu urodzin Sabalenki oraz Alcaraza rozgrywane są bardzo prestiżowe turnieje na kortach ziemnych w Madrycie. Obie gwiazdy tenisa grają również w tegorocznych turniejach w stolicy Hiszpanii. Z okazji ich urodzin, organizatorzy turniejów przygotowali dla nich w ramach niespodzianki - torty. To był bardzo miły gest ze strony organizatorów. Jest jednak jedno małe "ale". Nietrudno zauważyć, że tort dla Sabalenki jest mały. Natomiast tort przygotowany dla Alcaraza jest olbrzymi, piętrowy, o wiele większy od tego, który otrzymała Białorusinka.

- Różnica w wielkości ciasta jest zdumiewająca - napisał na Twitterze jeden z użytkowników.

Na ten wpis zareagowała Aryna Sabalenka. Dodała ten sam post na Twitterze i skomentowała go trzema smutnymi minkami. Prawdopodobnie był to żart. Nie przeszkodziło to jednak kibicom skomentować, że to kolejny przykład nierównego traktowania kobiet i mężczyzn w tenisie. Od dłuższego czasu trwa w tej dyscyplinie sportu dyskusja o zarobkach tenisistek i tenisistów. O ile w Wielkich Szlemach różnic nie ma, to w mniejszych turniejach mężczyźni wciąż są o wiele lepiej opłacani niż kobiety. W dyskusji na ten temat swoją opinię wyraziła też Iga Świątek.

Sabalenka i Alcaraz mają szanse na zwycięstwo w turniejach w Madrycie. Białorusinka jest już w finale, w którym w sobotę w hitowym starciu zmierzy się z najlepszą tenisistką świata - Igą Świątek. Początek spotkania o godz. 18.30, relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Natomiast Carlos Alcaraz w decydującym pojedynku zagra ze zwycięzcą sobotniego pojedynku półfinałowego: Asłan Karacjew (Rosja, 121. ATP) - Jan-Lennard Struff (Niemcy, 65. ATP).