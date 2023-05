Tragiczne wieści z USA. Nie żyje talent tenisowy. "Poczułem, jak łamie mi się serce"

Do wypadku doszło kilka dni temu na autostradzie Long Island. Mężczyzna, kierujący Dodgem, jechał pod prąd i zderzył się z pojazdem, którym podróżowało czterech nastolatków. Za kierownicą siedział 17-latek, a na miejscu pasażera o rok młodszy kolega. Z kolei na tylnych siedzeniach pojazdu znajdowało się dwóch 14-latków - Drew Hassenbein i Ethan Falkowitz. To właśnie oni zmarli na miejscu. Dla społeczności Stanów Zjednoczonych jest to o tyle bolesna informacja. Zmarli chłopcy byli jednymi z najbardziej utalentowanych tenisistów młodego pokolenia.

Nie żyje amerykański talent tenisa. Chłopiec zginął w wypadku drogowym. Śmierć poniósł też jego kolega

Zarówno Hassenbein, jak i Falkowitz byli gwiazdami szkolnej drużyny tenisowej. Pierwszy z nich był obecny na finale US Open 2021, w którym Novak Djoković zmierzył się z Daniiłem Miedwiediewem. Chłopiec rzucił nawet monetą, rozstrzygając, który z tenisistów ma zacząć rywalizację. Hassenbein figurował też w rankingu krajowym - zajmował 38. miejsce wśród zawodników do lat 14.

- To naprawdę trudne dla wszystkich. Kiedy dowiedziałem się, że ofiarami są moi uczniowie, to poczułem, jak łamie mi się serce - powiedział trener tenisa Jay Harris.

Sprawą kolizji zajęła się już policja i zatrzymała podejrzanego w sprawie. Okazało się, że wypadek spowodował 34-latek, który w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Jak donosi "Daily Mail", mężczyzna był tak pijany, że nie wiedział, w jakim miejscu się znajduje. Twierdził, że jest w New Jersey. Adwokat sprawcy, James Kousouros, wyjawił, że jego klient był już wcześniej notowany, a jego kartoteka sięga 2006 roku. Nie ujawniono jednak, jakich czynów w przeszłości się dopuszczał.

Dramatyczne okoliczności wypadku. "Został tylko gruz"

Mężczyźnie postawiono już zarzuty, a jedno z nich dotyczy morderstwa drugiego stopnia. Przybyli na miejsce wypadku funkcjonariusze policji byli wstrząśnięci widokiem rozbitych aut. Podkreślili, że tylko cud sprawił, że pozostali uczestnicy kolizji - 17-latek i 16-latek przeżyli. Ostatecznie chłopcy trafili do szpitala, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- To była prawdopodobnie jedna z najbardziej tragicznych scen, jakie widziałem od dłuższego czasu. Z samochodu nastolatków zostały zgliszcza, wyglądało to tak, jakby auto eksplodowało - powiedział jeden z policjantów.

Śmierć nastolatków wstrząsnęła całymi Stanami Zjednoczonymi. "Drew i Ethan byli jednymi z najlepszych. Byli wybitnymi tenisistami z wielkimi perspektywami. Na zawsze będziemy tęsknić za ich śmiechem i towarzystwem", "Życie jest niesprawiedliwe i zabiera najlepszych ludzi" - pisali internauci.