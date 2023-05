Iga Świątek pokazała klasę. Co za słowa o Sabalence. "Pokazujemy, że jest inaczej"

Iga Świątek kontynuuje kapitalną serię na kortach ziemnych. Po zwycięstwie w turnieju w Stuttgarcie teraz drugi raz z rzędu awansowała do finału. W półfinale w Madrycie szybko rozprawiła się z Rosjanką Weroniką Kudiermietową (13. WTA) 6:1, 6:1. To był kolejny popis naszej najlepszej tenisistki. Załatwiła sprawę w zaledwie godzinę i 20 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska znów ma mistrza świata! Kapitalna gala! Wasilewski i Szpilka komentują

Iga Świątek pewnie zameldowała się w finale. "Cieszę się, że jestem w tym miejscu"

W pomeczowym wywiadzie Polka nie kryła zadowolenia. - Jestem szczęśliwa, że byłam w stanie utrzymać koncentrację, mimo zmieniającego się rytmu. Byłam zdyscyplinowana oraz poprawiłam serwis. Ogólnie jestem zadowolona ze swojej solidnej gry - krótko podsumowała swój występ.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Świątek dzięki zwycięstwu nad Kudiermietową została także trzecią zawodniczką w historii, która wygrała swoje pierwsze osiem półfinałów na kortach ziemnych. Jaka była jej reakcją na tę wiadomość? - Jestem zachwycona, ale nie myślę o tego typu rzeczach na co dzień. Fajnie jest czasem mieć moment, aby to docenić. Cieszę się, że jestem w tym uprzywilejowanym miejscu. Mogę grać dobrze, być zdrowa i mam nadzieję, że będę dalej poprawiać ten rekord - stwierdziła.

Świątek i Sabalenka tworzą historię. Trzeci raz w ciągu 40 lat taka sytuacja

Nie mogło zabraknąć także pytania o sobotni finał. Podobnie jak w Stuttgarcie Świątek zmierzy się w nim z Białorusinką Aryną Sabalenką (2. WTA), która w tym sezonie jest jej najmocniejszą rywalką. - To są zawsze ekscytujące i intensywne mecze. Nie mogę się doczekać, by zagrać z Aryną. Będę gotowa na 100 procent. To będzie świetny mecz. Obie prezentujemy regularność i to jest fajne - zakończyła.

Iga Świątek najlepsza z najlepszych. Profil Roland Garros pokazał wymowne zdjęcie

Świątek została także przepytana przez Canal+, gdzie nieco szerzej opowiedziała o swojej rywalizacji z Sabalenką. Okazuje się, że jest zadowolona z tego, że wyrosła jej tak znakomita rywalka. Obaliła też pewien stereotyp związany z kobiecym tenisem. - Jesteśmy takimi zawodniczkami, które wzajemnie popędzają się do rozwoju i motywują. Fajnie, że jest taka osoba i fajnie, że to ja jestem jedną z tych osób, które są w czołówce i grają w finałach. Jesteśmy stabilne w formie, co jest dobrym przykładem dla WTA i mediów, które przez wiele lat mówiły, że damski tenis jest niestabilny. My pokazujemy, że jest inaczej - wyjaśniła.

Finał turnieju WTA 1000 w Madrycie pomiędzy Igą Światek a Aryną Sabalenką odbędzie się w sobotę 6 maja. Początek o godz. 18:30. Będzie to już dziewiąty bezpośredni pojedynek obu tenisistek. Dotychczas Polka dała się ograć zaledwie dwa razy.