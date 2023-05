Świątek i Sabalenka tworzą historię. Trzeci raz w ciągu 40 lat taka sytuacja

- Kiedy oglądasz "Gambita królowej" (cały serial w dwa wieczory) i nagle chcesz zagrać w szachy po ośmioletniej przerwie - taki wpis Iga Świątek zamieściła trzy lata temu na Instagramie. Wtedy dopiero rozkręcała się na tenisowej szachownicy, teraz jest już prawdziwą ekspertką. Od dawna wiadomo, że jak ryba w wodzie czuje się na kortach ziemnych, ale mączka mączce nierówna, a ta w Madrycie znacząco różni się od pozostałych. Polka jednak i do tych warunków zaadaptowała się bardzo sprawnie i dzięki temu wystąpi w finale. A w nim zmierzy się z Aryną Sabalenką, z którą wspólnie udowadnia, że kobiecy tenis nie jest już wcale tak zmienny jak mu to w ostatnich latach często wytykano.

Szachowa mistrzyni tenisa. Atuty Kudiermietowej niewidoczne

Szachowy wątek w kontekście Świątek przywołała w ostatnich dniach Andrea Petković. Słynna Niemka, która w ubiegłym roku przeszła na sportową emeryturę, nie mogła się nachwalić Polki po pewnym zwycięstwie nad cenioną Chorwatką Petrą Martić w ćwierćfinale hiszpańskiej imprezy.

- To był absolutnie niesamowity występ. Iga jest szachową mistrzynią tenisa. Przesuwa pionki na korcie. Wie, gdzie chce, aby były jej przeciwniczki - komplementowała 21-latkę.

Pierwsza rakieta świata w środowym meczu z Martić straciła w sumie tylko trzy gemy, dzień później z Wieroniką Kudiermietową - jedynie dwa (6:1, 6:1). Jej trzy wcześniejsze pojedynki z tą Rosjanką nie należały do wyrównanych (raszynianka maksymalnie oddała jej sześć gemów), ale w poprzednich rundach rywalka pokazała, że potrafi przetrwać trudne momenty, walcząc z faworytkami. Obroniła piłkę meczową w rywalizacji z rodaczką Darią Kasatkiną, a w ćwierćfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą wygrała trzecią partię, choć w poprzedniej nie zdobyła choćby gema. W czwartek jednak powtórki nie było.

Nie bez znaczenia z pewnością było fakt, że Kudiermietowa - wychodząc na mecz ze Świątek - miała w nogach aż cztery trzysetowe batalie. Wywalczenie awansu do półfinału w Madrycie zajęło jej w sumie 10,5 godziny. Żadna inna tenisistka w minionych trzech latach nie spędziła na korcie aż tyle czasu w walce o miejsce w czwórce zawodów WTA.

- Jestem bardzo mocna fizycznie i towarzyszyła mi myśl, że mogę grać trzy, cztery godziny. Nie ma znaczenia, jaki jest wtedy wynik, bo i tak będę walczyć - zapewniała po ćwierćfinale.

Na początku spotkania jednak była zupełnie niewidoczna, a Świątek zdobyła siedem pierwszych akcji. Nie da się jej odmówić starań i walki w dalszej części meczu, ale na Polkę było to zdecydowanie za mało. Wystarczyło na pięć "break pointów", ale żadnego z nich nie była w stanie zamienić na punkt.

W 1/8 finału liderka światowej listy mierzyła się z inną Rosjanką - Jekateriną Aleksandrową. W tym przypadku przydarzył się jej przestój, przez który zamiast skończyć mecz w dwóch setach (w drugim prowadziła już 5:2), musiała rozegrać jeszcze trzeci. Eksperci podkreślali przed półfinałem, że Kudiermietowa - tak jak jej rodaczka - dysponuje siłą, która jest niezbędna, by przeciwstawić się Polce, ale w porównaniu z Aleksandrową ma przewagę większej regularności i doświadczenia. W czwartek nie zdało się to jednak na wiele. Doprowadziła do kilku długich i ciekawych wymian, ale przeważnie górą była w nich zawodniczka trenowana przez Tomasza Wiktorowskiego, która bardzo czujnie zachowała się we wszystkich trudniejszych momentach tego meczu.

Kudiermietowa mecz zakończyła nieudanym skrótem. W sumie niewymuszonych błędów miała aż 26 (przy dziewięciu po stronie Polki). Nieraz jednak faworytka pomagała jej swoją dobrą grą te błędy popełniać. Kilka razy bardzo efektownie ją rozprowadziła po korcie, potwierdzając tym samym słowa Petković.

Mistrzowska adaptacja. Świątek i Sabalenka w elitarnym gronie

Mecze z obydwiema Rosjankami miały jeszcze jeden wspólny element - oba zaczęły się bardzo późno. 21-letnia Polka nie ma wciąż zbyt dużego doświadczenia w takich nocnych pojedynkach, ale po pierwszym z nich zapowiadała wyciągnięcie wniosków i tak też zrobiła. Podobnie z każdym kolejnym meczem coraz lepiej adaptuje się do specyficznych warunków gry w Madrycie. Generalnie jej ulubiona mączka to najwolniejsza spośród wszystkich nawierzchni, ale ta w stolicy Hiszpanii jest najszybszą z kortów ziemnych. Madryt położony jest 657 m n.p.m., podczas gdy np. Rzym czy Monte Carlo 21 m n.p.m. W związku z tym to właśnie na Półwyspie Iberyjskim piłki latają wysoko, a korty są nieco szybsze.

Specyficzne warunki nie są jedynym wyróżnikiem turnieju rozgrywanego na obiekcie zwanym La Caja Magica (Magiczne Pudełko). Tradycyjnie rozgrywany jest on na czerwonej mączce, ale w 2012 roku nawierzchnię przemalowano na niebiesko. Innowacyjny pomysł nie przyjął się jednak i eksperyment zakończono po jednej edycji. Bez oryginalnego koloru tamtejsze korty i tak są wyjątkowe, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla tych, którzy nie grali na nich wcześniej zbyt dużo. A do nich właśnie należy Świątek, która dwa lata temu rozegrała tam trzy mecze, a ubiegłoroczną edycję opuściła. Analityczny umysł jednak pomógł jej w procesie adaptacji.

- Z każdym meczem coraz łatwiej było mi zachować dyscyplinę i podejmować właściwe decyzje. Bo na początku miałam wrażenie, że muszę zadbać o wiele rzeczy, co było nieco inne od np. sytuacji w Stuttgarcie. Teraz gra tutaj staje się dla mnie coraz bardziej naturalna i nieco częściej mogę korzystać z intuicji. Tego właśnie poszukiwałam - opowiadała Polka po awansie do półfinału.

Po wywalczeniu przepustki do sobotniego meczu o tytuł jej bilans meczów na mączce w tym sezonie to 9-0, a w dwóch ostatnich latach 27-1. Przegrała jedynie ubiegłego lata z Caroline Garcią w ćwierćfinale w Warszawie.

Podobnie jak ostatnio w Stuttgarcie, tak i teraz w Madrycie w finale Polka zmierzy się z Aryną Sabalenką. Dopiero po raz trzeci w ostatnich 40 latach dwie najwyżej sklasyfikowane tenisistki w rankingu WTA spotkają się w dwóch finałach turniejów na kortach ziemnych w jednym sezonie. W 1984 roku dotyczyło to Martiny Navratilovej i Chris Evert, a 10 lat temu Sereny Williams i Marii Szarapowej. Dwie czołowe rakiety świata w finale turnieju WTA rangi 1000 (pod względem prestiżu ustępują tylko imprezom wielkoszlemowym) poprzednio grały dziewięć lat temu (Serena Williams i Na Li w Miami), a na kolejne dwa finały z rzędu w takiej obsadzie zawodów tego cyklu trzeba było czekać 23 lata. W 2000 r. w Indian Wells i Miami mierzyły się Martina Hingis i Lindsay Davenport.

Niespełna dwa tygodnie temu w Stuttgarcie Świątek wygrała z Sabalenką 6:3, 6:4. Korty ziemne zdecydowanie bardziej sprzyjają stylowi Polki, ale Białorusince trzeba oddać, że od początku roku imponuje równą formą - w sobotę zagra już piąty finał. Bezsprzecznie dominująca w poprzednim sezonie tenisistka Tomasza Wiktorowskiego wtedy była przeważnie samotną wyspą. Triumfatorka styczniowego Australian Open dołączyła teraz do niej, co daje trochę stabilizacji na szczycie. Stabilizacji, której brak tak często wytykano w ostatnich latach kobiecemu tenisowi.