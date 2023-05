Sensacja w Madrycie. Faworyt odpada po thrillerze. Świątek musiała długo czekać

Stefanos Tsitsipas (5. ATP) znajdował się ostatnio w bardzo dobrej formie. Grek doszedł niedawno do finału turnieju w Barcelonie, gdzie musiał jednak uznać wyższość Carlosa Alcaraza (2. ATP). Podczas rywalizacji w Madrycie prezentował się równie świetnie. Wyeliminował m.in. Dominica Thiema (93. ATP), a w IV rundzie błyskawicznie rozbił Bernabe Zapatę Mirallesa (42. ATP) 6:3, 6:1. I to by było na tyle.

Sensacyjna porażka Stefanosa Tstistipasa po thrillerze. Przez ten mecz Świątek musiała czekać

W ćwierćfinale turnieju piąta rakieta świata trafiła na Jana-Lennarda Struffa (65. ATP). Niemiec przystępował do starcia na fali czterech zwycięstw z rzędu. W III rundzie pokonał m.in. ostatniego pogromcę Novaka Djokovicia (1. ATP) Dusana Lajovicia (40. ATP) 6:7 (2), 6:3, 6:3. Wyraźnym faworytem tego spotkania był jednak Tsitsipas.

Już w pierwszym secie Struff udowodnił, że zamierza podtrzymać dobrą passę. Skutecznie odbierał podanie rywala i nie dał się przełamać przy własnym serwisie. Ostatecznie zwyciężył pierwszą odsłonę po tie-breaku. Drugi set był tak samo wyrównany. Dopiero w 11. gemie Tsitsipas zdołał przełamać 33-latka i wygrać tę partię. W ostatniej części meczu Niemcowi udało się przełamać podanie Greka i nie oddał już tej przewagi do końca spotkania, wygrywając 6:7(5), 7:5, 3:6.

Struff zmierzy się teraz w półfinale rywalizacji w Madrycie z Asłanem Karajcewem (121. ATP), który pokonał już podczas tego turnieju m.in. Alexa Di Minaura (19. ATP) oraz Daniiła Miedwiediewa (3. ATP).