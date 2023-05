Iga Świątek przez podróże walczy z niewidzialnym wrogiem. Używa specjalnych lamp

Podróże są nierozłączną częścią bycia zawodowego tenisisty. Praktycznie co tydzień przebywa w innym miejscu na świecie, a często wiąże się to nawet ze zmianą kontynentu oraz strefy czasowej. Zegara biologicznego się nie oszuka, więc zawodnicy próbują wszelakich innych sposobów, aby radzić sobie z jetlagiem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Było głośno, było gorąco". Dawid Konarski MVP pierwszego meczu o brązowy medal PlusLigi

Iga Świątek opowiada o walce z jet lagiem

Ostatnio o swoje metody walki ze skutkami zmian strefy czasowej została zapytana Iga Świątek. - Czasami, kiedy podróżujemy np. z Australii przez Bliski Wschód, a potem Stany, wszystko jest w porządku, ale kiedy wracamy do Europy albo jeśli mamy jechać ze Stanów do Chin, jest to trudne. Jadąc z zachodu na wschód, potrzebuję tylko pomocy w postaci melatoniny i innych rzeczy - wyjaśniła liderka światowego rankingu.

Roddick rozpływa się nad nową gwiazdą tenisa. "Najbardziej kompletny, jakiego widziałem"

Oprócz tego Polka korzysta ze specjalnych lamp. - Także Daria [Abramowicz, psycholog w sztabie Igi - red.] pracuje nad tym, aby mieć te różne lampy, które miałyby odpowiednie oświetlenie. Więc kupiła mi lampę, a ja włączam ją jak w trybie relaksacyjnym - dodała Iga Świątek.

Poznaliśmy pierwszą finalistkę turnieju w Madrycie. Teraz czas na Igę Świątek

W najbliższym czasie 21-latce nie będzie miała takich problemów, gdyż najbliższe miesiące spędzi w Europie. Obecnie rywalizuje w Madrycie. W imprezie w stolicy Hiszpanii jest już w półfinale, w którym w czwartek wieczorem zmierzy się z Wieroniką Kudiermietową (13. WTA). Następnie uda się do Rzymu, a następnie czeka już ją wielkoszlemowy Roland Garros w Paryżu. W obu tych turniejach Iga Świątek będzie bronił tytułu wywalczonego przed rokiem.