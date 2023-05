O której gra Świątek? Gdzie oglądać półfinał Madrid Open z Kudiermietową? [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek (1. WTA) się nie zatrzymuje i zmierza do swojego drugiego finału w ostatnich tygodniach. Polka wygrała turniej w Stuttgarcie, a teraz pewnym krokiem zmierza po kolejne zwycięstwo. Dotychczas pokonała już Julię Grabher (92. WTA), Bernardę Perę (32. WTA), Jekatierinę Aleksandrową (17. WTA) i Petrę Martić (33. WTA). Teraz jej ostatnią przeszkodą przed osiągnięciem finału jest Wieronika Kudiermietowa (13. WTA).

Czwarte starcie Igi Świątek z Wieroniką Kudiermietową. Dotychczas same wygrane

Najcięższym pojedynkiem, który stoczyła Iga Świątek na turnieju w Madrycie było to przeciwko Jekaterinie Aleksandrowej. W trwającym do późnej nocy starciu Świątek przegrała drugiego seta, mimo że wygrywała go już 5:2. Teraz zmierzy się z rodaczką Aleksandrowej, z którą dotychczas grała trzy razy. Ostatnie dwa mecze przeciwko Kudiermietowej były popisem dominacji Polki, która przegrywała w nich tylko jeden gem. Tak pewnego zwycięstwa jeszcze na turnieju w Madrycie nie odniosła, ale kibice Igi na pewno by się nie obrazili, gdyby zdobyła takiego hat-tricka.

Obie zawodniczki już znają swoją potencjalną rywalkę w spotkaniu finałowym. Będzie nią Aryna Sabalenka, która z łatwością pokonała Marię Sakkari. Jeżeli Polka pokona Rosjankę w półfinale, to finałowe starcie z Sabalenką będzie dla Białorusinki okazją do rewanżu za przegrany turniej w Stuttgarcie. Wtedy Iga wygrała 6:3, 6:4.

Wieronika Kudiermietowa ma spore problemy wizerunkowe. Rosjanka promuje na swoim stroju firmę Tatneft, która jest objęta unijnymi sankcjami z powodu wojny, którą jej kraj wywołał Ukrainie. To zmieni się na turnieju w Wimbledonie i doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Nie ukrywa też, że jej passa w spotkaniach przeciwko Idze nie jest najlepsza. Chce to jednak zmienić.

- Muszę zwyciężyć, ponieważ chcę się dalej rozwijać. To spotkanie pokaże mi, nad czym muszę jeszcze pracować - powiedziała w rozmowie z serwisem Tennis.com.

Mecz Igi Świątek z Wieroniką Kudiermietową zostanie rozegrany wieczorem w czwartek 4 maja, nie wcześniej niż o godzinie 21:00. Będzie to drugi pojedynek sesji wieczornej, która rozpocznie się o godzinie 20:00. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport oraz w platformie CANAL+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej serwisu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.