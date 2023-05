Roddick rozpływa się nad nową gwiazdą tenisa. "Najbardziej kompletny, jakiego widziałem"

Rozwój Carlosa Alcaraza jest imponujący. Hiszpan 5 maja tego roku skończy dopiero 20 lat, a już wygrał dziewięć turniejów ATP, w tym jeden wielkoszlemowy i był liderem światowego rankingu. W tym tygodniu gra o dziesiąty triumf. W imprezie w Madrycie, gdzie broni tytułu, jest już w półfinale.

Zdaniem Roddicka Alcaraz jest lepszy od Federera i Nadala w jego wieku

W tym roku Hiszpan wygrał już trzy turnieje - Buenos Aires, Indian Wells oraz Barcelona - a w jednym przegrał w finale. Miało to miejsce w Rio de Janeiro. Z powodu kontuzji nie zagrał w tegorocznym Australian Open, więc wciąż czeka na pierwszą taką rywalizację po zwycięstwie w US Open we wrześniu zeszłego roku.

Nad poziomem gry wciąż 19-latka rozpływa się Andy Roddick, były numer jeden na świecie i zwycięzca nowojorskiego turnieju z 2003 roku. - Myślę, że jest najbardziej kompletnym 19-letnim tenisistą, jakiego kiedykolwiek widziałem - powiedział Amerykanin. - Federer nie wygrał swojego pierwszego turnieju wielkoszlemowego, dopóki nie skończył 21 lat. Rafa Nadal wygrał w wieku 17 lat, ale nie był świetny na wszystkich nawierzchniach, dopóki nie skończył 20 lub 22 lat. Alcaraz naprawdę nie ma słabości - dodał.

Carlos Alcaraz wygrywał już turnieje na nawierzchni ziemnej oraz twardej. Zdecydowanie najgorzej idzie mu na trawie, która jest najbardziej specyficzna, również z uwagi na krótki okres rozgrywania meczów na tej nawierzchni. Gra się na niej przez miesiąc, a kwintesencją jest Wimbledon. W zeszłym roku Hiszpan doszedł do czwartej rundy, w której przegrał z Jannikiem Sinnerem.