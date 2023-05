Poznaliśmy pierwszą finalistkę turnieju w Madrycie. Teraz czas na Igę Świątek

Parę minut po godz. 16:00 rozpoczął się pierwszy półfinał kobiet imprezy WTA Masters 1000 w Madrycie. Naprzeciw siebie stanęły turniejowa dwójka Aryna Sabalenka (2. WTA) oraz "dziewiątka" Maria Sakkari (9. WTA). Faworytką tego starcia była wyżej notowana Białorusinka, która w drodze do półfinału straciła tylko seta i była żądna rewanżu z Igą Świątek za ubiegłotygodniowy przegrany finał w Stuttgarcie. Lecz aby do niego doszło, musiała najpierw pokonać Greczynkę. Natomiast Polka swój mecz półfinałowy zagra późnym wieczorem (nie przed godz. 21). Jej przeciwniczką będzie Wieronika Kudiermietowa (13. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo "Było głośno, było gorąco". Dawid Konarski MVP pierwszego meczu o brązowy medal PlusLigi

Piorunujący początek Sabalenki, ale Sakkari nie pękała. Do czasu

Początek spotkania mógł zwiastować szybki i jednostronny pojedynek, gdyż Sabalenka przełamała rywalkę i wyszła na prowadzenie 3:0. Sakkari miała problemy z jej szybką oraz intensywną grą. W dodatku za Greczynką ciągnie się niechlubna passa przegranych półfinałów czy finałów. W meczach o tytuł ma bilans 1:6.

Dziewiąta rakieta świata zdołała jednak zatrzymać rozpędzającą się Białorusinkę i to ona zaczęła przejmować inicjatywę. Przełamała rywalkę i wygrywając trzy gemy z rzędu, doprowadziła do wyrównania. Miała okazje przedłużyć swoją serię, ale Sabalenka obroniła dwa break pointy z rzędu i wyszła na prowadzenie 4:3. Poziom meczu był bardzo wysoki, a kibice już mogli tylko zacierać ręce na decydujące fragmenty pierwszej partii.

Rywalka Świątek szokuje. Przed meczami pije alkohol. "Czuję się wtedy szczęśliwa"

Pierwszy kluczowy moment przyszedł niespodziewanie szybko. Przy 5:4 dla Sabalenki, serwująca Sakkari wygrała dwa pierwsze punkty i wydawało się, że komfortowo doprowadzi do wyrównania. Niespodziewanie to wiceliderka rankingu punkt po punkcie zbliżała się do zakończenia pierwszej partii już przy podaniu rywalki. I tak rzeczywiście się stało. Aryna Sabalenka wygrała cztery piłki z rzędu i przełamując Greczynkę, wygrała seta 6:4.

Piąty finał w tym sezonie Sabalenki

Jak się okazało, to był decydujący moment pierwszej partii, ale być może i całego meczu, gdyż drugi set należał już tylko do Białorusinki. Od stanu 1:1 tylko ona wygrywała kolejne gemy, a punkty zdobyte przez Sakkari mogliśmy policzyć na palcach jednej ręki. Greczynka kompletnie nie radziła sobie na serwisie - trafiała tylko 35% pierwszego podania - za to wiceliderka rankingu z każdym punktem budowała swoją pewność siebie.

Świątek - Kudermietowa o finał w Madrycie. Gdzie i o której oglądać mecz?

Małe problemy pojawiły się w ostatnim gemie spotkania - Sakkari miała dwa break pointy - ale Sabalenka uporała się z nimi dobrymi serwisami i wygrała drugiego seta 6:1. Cały mecz 6:4, 6:1 w niecałe półtorej godziny. Pierwszy set zwiastował walkę, ale w drugim Białorusinka nie dała szans rywalce. Wiceliderka rankingu jest już w finale turnieju w Madrycie - piątym w tym sezonie. Dołączyć do niej może Iga Świątek. Polka swój mecz półfinałowy zagra późnym wieczorem (nie przed godz. 21). Jej przeciwniczką będzie Wieronika Kudiermietowa (13. WTA).