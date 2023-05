Najszybszy serwis w historii kobiecego tenisa. Atomowa siła. Nie mrugaj [WIDEO]

Sabine Lisicki jest niemiecką tenisistką polskiego pochodzenia. Najlepszy czas w karierze ma już za sobą. Obecnie 33-latka znajduje się na 281. miejscu w rankingu WTA, ale był czas, gdy była jedną z najlepszych zawodniczek globu. W 2012 roku była na 12. pozycji w światowej klasyfikacji. Gdy w 2014 roku biła rekord, znajdowała się na 29. miejscu w rankingu WTA.

Sabine Lisicki była o krok od wygrania gema przeciwko Anie Ivanović w meczu pierwszej rundy turnieju Stanford Classic (obecnie San Jose Classic). I Niemka dała z siebie wszystko. Jej serwis osiągnął prędkość aż 210,8 km/godz. Ivanović dała radę odbić piłkę i niewiele zabrakło, a Lisicki nie mogłaby się cieszyć z wygrania tego gema.

Ostatecznie pobicie tego rekordu było jedynym osiągnięciem, z którego mogła cieszyć się Niemka w tym turnieju. Nie dała rady wygrać nawet seta, w którym wykonała wspomniany serwis. Ivanović zwyciężyła 7:6 i 6:1 i mogła cieszyć się z awansu do kolejnej rundy, w której pokonała Carol Zhao. Finalnie ona też odpadła po ćwierćfinałowym starciu z Sereną Williams, która potem wygrała całe rozgrywki.

Nieuznane rekordy Sabalenki i Garcii Perez

Serwis niemieckiej tenisistki jest oficjalnie uznawany przez WTA za najszybszy w historii. W 2018 roku Aryna Sabalenka i Georgina Garcia Perez wprawdzie zaserwowały piłkę szybciej, bo z prędkością 214 i 220 km/godz., ale tych wyników WTA nie uznaje. Powody? Te uderzenia nie spełniły jednego z warunków, które kobieca organizacja uznaje za konieczne, żeby zaliczyć je za rekordowe. By tak się stało, to serwis musi:

Paść w fazie głównej turnieju WTA

Prędkość musi być zmierzona sprzętem, który został dostarczony przez oficjalnego partnera WTA

Rekord nie może paść poza turniejem WTA

Georgina Garcia Perez swojego uderzenia dokonała w fazie kwalifikacyjnej turnieju Hungarian Ladies Open, więc - ku wielkiemu niepocieszeniu hiszpańskiej zawodniczki - nie zostało ono uznane. Byłby to pierwszy oficjalny serwis w kobiecym tenisie, który osiągnął prędkość 220 km/godz.

"Mam nadzieję, że pewnego dnia dacie mi rekord świata Guinnessa. Naprawdę nie wiem, co zrobić." - komentowała wówczas tenisistka na swoim Twitterze.

Wśród oficjalnych rekordzistek drugie miejsce zajmuje Venus Williams, która na turnieju US Open w 2007 roku zaserwowała piłkę z prędkością 207,6 km/godz. Williams tym samym ustanowiła nowy rekord tego turnieju, który wcześniej również należał do niej. Taki sam rezultat, ale ponad dekadę później, osiągnęły też Alja Tomljanović w trakcie rozgrywek Cincinnati Masters 2018 oraz Alycia Parks w US Open z 2021 roku.

Najszybszym oficjalnie uznawanym serwisem w historii tenisa, może pochwalić się John Isner, który w trakcie Pucharu Davisa w 2016 roku uderzył piłkę z prędkością 253 km/godz. Wśród nieuznawanych rekordów znajdziemy też wątek polski. Jerzy Janowicz podczas turnieju w Szczecinie 2012 roku zaserwował z prędkością 251 km/godz.

Średnie prędkości serwisów w męskim tenisie wynoszą obecnie od 190 do 200 km/godz., a w żeńskim od 170 do 180 km/godz. Rozwój suplementacji, metod treningowych oraz sprzętu do gry powoli pomaga w przesuwaniu granicy rekordów coraz wyżej. Wydaje się, że jest więc kwestią czasu, żeby w najbliższych latach padły kolejne rekordy.