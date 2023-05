Żałobny wpis Novaka Djokovicia. Ma złamane serce

W środę w godzinach porannych nastolatek zastrzelił dziewięć osób w szkole w Belgradzie. Cały zamach szczegółowo planował od około miesiąca. Broń zdobył od ojca, z którym trenował strzelanie, miał też ze sobą koktajle Mołotowa. Miał gotową listę dzieci, które chciał zabić. Śledczy stwierdzili, że "jego plan wyglądał jak z gry komputerowej czy horroru". Po wszystkim zadzwonił na policję, przedstawił się jako Kosta Kecmanović i powiedział, że strzelał do większej liczby osób.

Głos zabrali najbardziej znani sportowcy w Serbii, którzy są mocno wstrząśnięci tą tragedią. Z kolei żona Novaka Djokovicia chce podjęcia działań, które miałyby pomóc rodzinom ofiar i pozostałym uczniom szkoły.

Serbscy sportowcy dotknięci tragedią w Belgradzie

Novak Djoković zamieścił krótki, ale wymowny wpis w sieci. Nie potrzebował użyć wielu słów, by wyrazić, jak bardzo jest dotknięty. Na InstaStories opublikował zdjęcie zapalonej świecy na znak żałoby, dołączając do tego smutną emotikonę i ze złamanym sercem.

Wpis Novaka Djokovicia na InstaStories po masakrze w Belgradzie Instagram (Screen)/@djokernole

Głos zabrała także jego żona, Jelena. "Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami grzesznikami" - napisała na Instagramie. Miała też apel do wszystkich Serbów i pozostałych zainteresowanych pomocą. "Potrzebujemy wsparcia psychologicznego dla uczniów i nauczycieli. Nie chcemy ekskluzywnych zdjęć z miejsca zdarzenia, nie chcemy szokujących zeznań naocznych świadków" - oznajmiła.

Dusan Vlahović odniósł się do tragedii po środowym spotkaniu Juventusu z Lecce (2:1), w którym zdobył bramkę. - Przede wszystkim dla mnie jest to smutny dzień z powodu tego, co wydarzyło się dziś rano w Belgradzie, chciałbym uściskać wszystkie rodziny i osoby, które tam były. Miejmy nadzieję, że takie rzeczy się nie powtórzą. Jestem bardzo smutny i dotknięty. Niech spoczywają w pokoju - powiedział w napastnik "Starej Damy" pomeczowym wywiadzie. Fragment z jego wypowiedzią można obejrzeć TUTAJ.

Zamachowiec nie będzie podlegał odpowiedzialności karnej, ponieważ w dniu popełnienia przestępstwa nie miał ukończonych 14 lat, a jego urodziny przypadają 30 lipca. Zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zatrzymano też rodziców chłopca. Serbskie media uważają, że to jeden z najczarniejszych dni w historii Serbii.