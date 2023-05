Iga Świątek króluje tak, że 90 procent to mało. Nawet siedmiolatek wiedział, co czeka rywalkę

2020 - Iga Świątek

2021 - Barbora Krejcikova

2022 - Iga Świątek

Tak wygląda krótka lista zwyciężczyń Roland Garros w trzech ostatnich sezonach. Teraz, w ramach przygotowań do French Open, na kortach ziemnych w Madrycie miało dojść do ćwierćfinałowego hitu Świątek - Krejcikova. Nie doszło, bo Czeszkę niespodziewanie pokonała Petra Martić.

32-letnia Chorwatka to też taka tenisistka, która na mączce czuje się najlepiej. Na niej wygrała dwa turnieje WTA w karierze - w 2019 roku w Stambule i w 2022 roku w Lozannie. To jej jedyne triumfy w cyklu. I teraz w Madrycie to się nie zmieni, nawet jeśli po pokonaniu Krejcikovej Petrze zamarzyły się kolejne wielkie rzeczy.

Wystarczyło 27 minut ćwierćfinału z Igą Świątek, by 33. w światowym rankingu WTA Chorwatka boleśnie przekonała się, że nie ma żadnych szans. W pierwszym secie zawodniczka, której dużym atutem jest serwis, zdobyła zaledwie jeden punkt (!) przy swoim podaniu. Gemy serwisowe Martić przegrała do zera, do 15 i znów do zera. W całym secie wygrała zaledwie osiem punktów. Z 33 rozegranych.

Iga Świątek rozjechała rywalkę w Madrycie! 70 minut i zadanie wykonane

Iga znów serwuje najwięcej bajgli

Iga Świątek, która w poprzedniej rundzie niespodziewanie długo walczyła z Jekatieriną Aleksandrową (wygrała 6:4, 6:7, 6:3, ale mogła zamknąć mecz w dwóch setach, bo prowadziła 6:4, 5:2), teraz pokazywała, że absolutnie nie zamierza spędzić na korcie tyle czasu, co dwa dni wcześniej (z Rosjanką Iga grała dwie i pół godziny).

Co prawda po zaserwowaniu Martić bajgla (tak w tenisie mówi się o setach wygranych do zera - Iga ma takich w bieżącym roku już siedem, najwięcej w tourze) w drugiej partii Świątek nie była już aż tak bezlitosna, ale pewnie kontrolowała sytuację, wypracowała sobie przełamanie na 4:2, i z pełnym spokojem skończyła mecz po zaledwie godzinie i dziewięciu minutach wynikiem 6:0, 6:3.

45:3 - co za bilans!

Rację mieli ci, którzy przed meczem nie uwierzyli, że może on być zacięty. Kiedy Świątek i Martić kończyły rozgrzewkę, realizator transmisji zaprezentował widzom grafikę, według której Idze dawano 90 proc. szans na zwycięstwo, a Petrze - 10 proc. Komentująca mecz w Canal+ Klaudia Jans-Ignacik stwierdziła, że absolutnie nie dawałaby Idze aż tak dużej przewagi. Natomiast Szymon, mój syn, który ma prawie siedem lat i od dobrego roku śledzi mecze najlepszej tenisistki świata, był zdziwiony, że na ulubionej mączce Igi ktokolwiek może "dostać" aż 10 procent szans na jej pokonanie.

Oto rywalka Igi Świątek w półfinale w Madrycie. Wyrzuciła jedną z faworytek

Od 2020 roku i pierwszego wygranego Roland Garros Iga na tej nawierzchni wygrała już aż 45 meczów, a przegrała tylko trzy. Za dwa kolejne mecze Świątek może zdobyć swój siódmy tytuł WTA na mączce. W czwartek 4 maja zagra półfinał z Wieroniką Kudiermietową i znów jej szanse na zwycięstwo będą ocenianie pewnie na co najmniej 90 proc. A i w prawdopodobnym finale z Aryną Sabalenką lub Marią Sakkari trudno będzie znaleźć takich, którzy byliby gotowi zaryzykować i typować przeciw królowej ziemi.