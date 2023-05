Iga Świątek już zarobiła fortunę w Madrycie. A może być jeszcze więcej

Iga Świątek ma za sobą cztery mecze podczas tegorocznego turnieju WTA 1000 w Madrycie. Dotychczas mierzyła się z Julią Grabher, Bernardą Perą, Jekatieriną Aleksandrową i Petrą Martić. To właśnie przeciwko chorwackiej tenisistce Polka grała o awans do półfinału zawodów w stolicy Hiszpanii.

O pierwszym secie rywalizacji Świątek z Martić nie ma za bardzo co napisać. Polka dominowała od pierwszego gema, odbierała rywalce chęci do gry i po 27 minutach wygrała partię 6:0. W drugim Chorwatka grała trochę lepiej i uniknęła wstydliwego "rowerka" (porażki bez wygrania ani gema). Ostatecznie Iga Świątek wygrała cały mecz 6:0, 6:3 i awansowała do półfinału turnieju w Madrycie.

Iga Świątek już zarobiła ponad tysięcy złotych podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie

Całkowita pula nagród podczas turnieju w Madrycie wynosi 15,4 miliona euro (70,5 miliona złotych), z czego połowa przeznaczona jest dla mężczyzn i połowa dla kobiet. Iga Świątek zmagania rozpoczęła od drugiej rundy, za którą już było gwarantowane ponad 27 tysięcy euro (ponad 124 tysiące złotych). Wraz z kolejnymi zwycięstwami Polka po awansie do ćwierćfinału już była pewna 161,5 tysięcy euro (prawie 750 tysięcy złotych).

Dzięki awansowi do półfinału na pewno zarobi 308 790 euro (ponad 1,4 mln zł). A w nim przyjdzie jej rywalizować z Rosjanką Wieroniką Kudiermietową, która w ćwierćfinale pokonała Jessicę Pegulę 6:4, 0:6, 6:4. Gdyby Polce udało się awansować finału, to wtedy zarobki wyniosą 580 tysięcy euro (ponad 2,6 mln zł), a w najlepszym wypadku ponad 1,1 mln euro (ponad 5 mln zł), jeśli wygra cały turniej w Madrycie.

Zarobki podczas turnieju WTA i ATP 1000 w Madrycie: