Zaskakująca porażka Djokovicia w walce o finał. Koniec imponującej serii Serba

4-0 taki miał bilans Serb Novak Djoković (1. ATP) czterech ostatnich spotkań z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (7. ATP). To Serb, który w poprzedniej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza (11. ATP), był faworytem półfinałowego starcia w turnieju w Dubaju. Tym bardziej, że miał imponującą serię, 20 zwycięstw z rzędu.

Niespodziewana porażka Djokovicia. Po 20 wygranych z rzędu

Sobotnie spotkanie od początku nie układało się jednak po myśli Djokovicia. Od stanu 2:2 przegrał trzy gemy z rzędu i aż dwa razy został przełamany. Przy stanie 2:5 odebrał serwis Rosjaninowi, potem wygrał swój bez straty punktu. W dziesiątym gemie Miedwiediew opanował jednak nerwy i wygrał gema do 30 i po 40 minutach seta 6:4.

Drugą partię Djoković rozpoczął od przegranego serwisu już w pierwszym gemie. Nie wykorzystał w nim prowadzenia 40:15 i stracił cztery punkty z rzędu. Zaledwie jedno przełamanie wystarczyło Rosjaninowi, by wygrać seta 6:4. Miedwiediew wygrał w nim aż trzy swoje gemy serwisowe na przewagi. Dla niego to pierwsze zwycięstwo nad Djokoviciem od września 2021 roku. Wtedy Rosjanin niespodziewanie triumfował w finale US Open, wygrywając 6:4, 6:4, 6:4.

- Kiedy grasz przeciwko Novakowi, musisz dać z siebie wszystko i zagrać najlepiej jak możesz, ale to i tak nie daje pewności, że wygrasz. Miałem nadzieję, że nie uda mu się zagrać na najwyższym poziomie. Udało mi się dziś zagrać na wyższym poziomie niż on. W drugim secie nie broniłem ani jednego break pointa, ale było wiele wyrównanych gemów. Udało mi się zachować spokój i cieszę się, że jutro zagram w finale - powiedział Miedwiediew po zakończeniu spotkania.

Rosjanin miał mniej winnerów (27-30), ale też dwa razy mniej niewymuszonych błędów (7-14).

Miedwiediew w finale spotka się ze swoim rodakiem, Andriejem Rublowem (6. ATP), który w półfinale pokonał Niemca Alexandera Zvereva (16. ATP) 6:3, 7:6 (11:9).