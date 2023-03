Becker ledwo wyszedł z więzienia, już się medialnie udziela. Mówi o też o Świątek: "Mam nadzieję, że się doczeka"

Genialnie spisywała się w ostatnich dniach Iga Świątek. Liderka rankingu WTA wygrała w cuglach turniej w Dosze i błyskawicznie udała się do Dubaju, aby powalczyć o drugi z rzędu triumf. Ta sztuka jej się jednak nie udała, a rywalką, która stanęła na przeszkodzie była Barbora Krejcikova (16. WTA). Czeszka pokonała Polkę w finale tamtego wydarzenia 6:4, 6:2. Pomimo porażki, Polka nadal znajduje się w szczytowej formie. Nie po raz pierwszy głos na jej temat zabrał legendarny niemiecki tenisista.

Boris Becker wyjaśnił, czego brakuje Idze Świątek. Zaskakująca deklaracja

Boris Becker nie tak dawno opuścił więzienie, w którym przebywał od kwietnia 2022 roku. Błyskawicznie, po wyjściu na wolność powrócił do przestrzeni medialnej, gdzie trzeba przyznać, że czuje się doskonale. W rozmowie z niemieckim Eurosportem poruszył kwestię najlepszych oraz najbardziej emocjonujących rywalizacji w tenisie. Przyznał, że było ich wiele, natomiast nie jest w stanie wymienić jednej. I tu wziął pod lupę właśnie Igę Świątek.

- Co do rywalizacji wśród kobiet, to Chris Evert i Martina Navratilova walczyły, jak nikt inny. Mam nadzieję, że Iga Świątek też doczeka się takiej rywalizacji. Na pewno zyskałby na tym kobiecy tenis - zakomunikował.

Trzeba przyznać, że najmłodszy triumfator Wimbledonu ma dużo racji, ponieważ patrząc na rankingi, to Polka całkowicie zdominowała konkurencję. Ma aktualnie 10 585 punktów, natomiast druga Aryna Sabalenka ma ich zaledwie 6100. Jest to aż 4485 punktów różnicy.

Czołówka rankingu WTA:

1. Iga Świątek (Polska) - 10 585 punktów

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 6100 pkt

3. Jessica Pegula (USA) - 5495 pkt

4. Ons Jabeur (Tunezja) - 4921 pkt

5. Caroline Garcia (Francja) - 4835 pkt

Becker przebywał w więzieniu w związku z oszustwami podatkowymi. Po ośmiu miesiącach opuścił jednak brytyjski zakład karny i został deportowany do Niemiec. Były tenisista zdradził, że od momentu wyjścia z zakładu karnego bardzo się zmienił. - Wspaniale jest być wolnym i żyć w zgodzie z samym sobą. Wszyscy powinniśmy stawać się coraz lepsi. Czy jest to możliwe? To już inna kwestia. Jestem w stanie odbudować swoje życie - powiedział w rozmowie z niemiecką stacją Sat TV. W styczniu niemiecki dziennik "Bild" poinformował, że planuje wziąć ślub z Lilian de Carvalho Monteiro, córką afrykańskiego polityka Victora de Carvalho Monteiro.

Iga Świątek powróci do rywalizacji już 8 marca podczas turnieju Indian Wells, w którym będzie bronić tytułu.