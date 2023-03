Hubert Hurkacz zagrał tak, że Novak Djoković mu klaskał. Ale na zwycięstwo nie było szans

Spotkał się z nim na korcie po raz piąty i po raz piąty przegrał. Hubert Hurkacz (numer 11 w rankingu ATP) momentami grał bardzo dobry tenis w meczu z Novakiem Djokoviciem w ćwierćfinale turnieju w Dubaju. Ale tylko momentami. Natomiast serbski tenisista być może wszech czasów nie dał Polakowi żadnych szans na zwycięstwo.

Djoković z bilansem już 15:0. Hurkacz nie mógł się przełamać

Djoković prowadził 2:1 w pierwszym secie, a serwował Hurkacz. W tym gemie było 40:15 dla Serba i w tej akcji lider rankingu ATP świetnym lobem wpędził Polaka w duże kłopoty. Ale Hurkacz dogonił piłkę i zwrócony tyłem do kortu zagrał ją między nogami tak dobrze, że Djoković ledwo odebrał. Po chwili Hurkacz skończył wymianę wycieczką do siatki. Za takie wyjście z opresji Hubert dostał od Novaka oklaski. To był bardzo miły moment. Ale już za chwilę Djoković wykorzystał trzeciego breakpointa (bo prowadził w tym gemie nawet 40:0), wyszedł na 3:1 w secie i tego seta już spokojnie dokończył.

Hurkacz walczył, ale znów nie dał rady Djokoviciowi. Serb w półfinale

Od pierwszych piłek meczu Djoković miał nad nim kontrolę. W drugim secie niby musiał gonić Hurkacza, który serwował jako pierwszy i wyszedł na prowadzenie, ale tak naprawdę to nie była żadna gonitwa. To było spokojne, metodyczne dążenie do zwycięstwa.

Djoković zagrał w 2023 roku swój mecz numer 15. i wygrał swój mecz numer 15. Mamy już marzec, a on pozostaje niepokonany. Dla Hurkacza jest nieosiągalny od zawsze. Bilans ich bezpośrednich spotkań to:

w meczach już 0:5

w setach już 2:12

Raz Hubert był blisko pokonania tego giganta. W listopadzie 2021 roku w Paryżu, w półfinale halowego turnieju ATP Masters 1000 przegrał tylko 6:3, 0:6, 6:7 (w tie-breaku 5-7). Ale wtedy Nole był już zmęczony bardzo intensywnym tenisem, a teraz wygląda tak świeżo, że aż trudno uwierzyć w jego prawie 36 lat (tyle skończy w maju).

Tryb bestii na korcie. Później komplementy dla Hurkacza

Teraz Djoković jest świeżo po wygraniu Australian Open, a więc po zdobyciu 22. wielkoszlemowego tytułu w karierze. Teraz to on zdaje się mieć wszystko, by w wielkim wyścigu wielkiej trójki na koniec okazać się zwycięzcą. Roger Federer już nie gra, zatrzymał się na 20 wygranych finałach wielkoszlemowych. Między Djokoviciem a Rafaelem Nadalem jest remis 22:22. Ale Rafa jest starszy - w czerwcu skończy 37 lat. A przede wszystkim Rafa prawie nie gra, bo ma kłopoty ze zdrowiem. Tegoroczny bilans meczow Hiszpana to 1:3. Djokoviciowe 15:0 wygląda przy tym wyjątkowo imponująco. Ciekawe czy w tej wielkiej, długoletniej rywalizacji rok 2023 okaże się przełomowym.

Na razie - niestety - absolutnie nie zanosi się na taki przełom, że oto Hurkacz pokonuje Djokovicia. Z Federerem wygrał - zakończył mu karierę, pokonując go w ćwierćfinale Wimbledonu w 2021 roku. Z Nadalem nie grał. A z Djokoviciem - taka jest prawda - za bardzo nie ma startu.

Co prawda w drugim secie ćwierćfinału w Dubaju Hurkacz odnalazł swój normalny serwis i swoje gemy serwisowe wygrywał pewnie. Ale tak ten set wyglądał z obu stron - wszystkie gemy kończyły się zwycięstwami serwującego do zera albo do 15. Nagle, przy wyniku 4:5 z perspektywy Djokovicia, Hurkacz przy jego serwisie znalazł się o dwie piłki od wygrania seta. Ale przy stanie 4:5, 0:30 Djoković włączył tryb bestii i błyskawicznie wygrał cztery akcje z rzędu. A przy remisie 5:5 on z tego poziomu nie zszedł. Jedenasty gem drugiego seta trwał dziewięć minut, Djoković miał w nim pięć breakpointów i tego piątego wykorzystał.

Po przełamaniu Hurkacza Djoković prowadził 6:3, 6:5 i serwował. Do tego momentu Polak nie miał ani jednej szansy na przełamanie Serba i nie stworzył jej sobie również w ostatnim momencie na uratowanie meczu. Ostatniego gema Djoković wygrał do zera, podkreślając, że to on był zdecydowanie lepszy. 6:3, 7:5 po godzinie i 21 minutach to kolejna pewna wygrana Novaka nad Hubertem.

Niestety, Djoković wciąż pozostaje dla Hurkacza rywalem za trudnym. Pocieszające, że Hubert po słabym początku podjął walkę i w drugim secie długo był wymagającym rywalem dla absolutnego dominatora. Ale prawda jest taka, że w gdy w decydującym momencie Serb podkręcił tempo, to w końcu Polakowi odjechał. I znów zostało nam (a przede wszystkim Hurkaczowi) tylko słuchanie, jak wielki mistrz komplementuje Polaka, że świetnie serwuje, że jest bardzo trudnym rywalem, a do tego świetnym, miłym gościem. Może kiedyś Djokoviciowi nie będzie tak miło po meczu z Hurkaczem. Ale na razie się na to nie zanosi.