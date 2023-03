Co za akcja Hurkacza! Niewiarygodne zagranie. Aż Djoković bił brawo [WIDEO]

W ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Dubaju Huberta Hurkacza czekało wyzwanie najtrudniejsze z możliwych. Po drugiej stronie siatki stanął lider rankingu Novak Djoković. To było piąte ich starcie - wszystkie poprzednie wygrał Serb, dwa z nich miały miejsce w turniejach wielkoszlemowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Cudowne zagranie Polaka. Nagrodzone brawami przez rywala

Mecz od pierwszej piłki stał na wysokim poziomie. W czwartym gemie, przy serwisie Polaka, pierwsze szanse na przełamanie miał Djoković. I to aż trzy z rzędu. Pierwszego break pointa Hurkacz obronił dobrym podaniem, natomiast następny punkt na pewno stanie się viralem w mediach społecznościowych. Wrocławianin był w ofensywie, lecz rywal wybronił się efektownym lobem pod linię końcową. Piłka wpadła w kort, więc Hurkacz był zmuszony do zagrania między nogami - tzw. tweenera. Zrobił to na tyle efektownie i efektywnie, że udało mu się zapisać punkt na swoim koncie. Zagranie docenił również lider rankingu, który nagrodził go brawami.

Świątek określiła legendę "wzorem do naśladowania". Błyskawicznie dostała odpowiedź

To jednak niewiele dało. Novak Djoković wygrał następny punkt i przełamał Polaka. To był decydujący moment seta, gdyż Serb nie wypuścił przewagi i wygrywał swoje następne gemy serwisowe, zapisując na swoim koncie pierwszą partię - 6:3.