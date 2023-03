Trener kazał się Hurkaczowi bawić, Djoković nie pozwolił. Serb śrubuje serię na otwarcie sezonu

Hubert Hurkacz nieraz powtarzał i pokazywał, że świetnie czuje się, grając przeciwko graczom ze ścisłej czołówki. Nie ma mowy o tremie czy nerwach. Zwykle w takich spotkaniach tenisista z Wrocławia pokazuje się w najlepszym wydaniu. Tak samo było w czwartek w Dubaju. Tyle że - tak jak we wcześniejszych meczach z Novakiem Djokoviciem - udało mu pokazać z dobrej strony, ale ze zwycięstwa cieszył się utytułowany Serb.

Hurkacz zapomniał o zmęczeniu i znów się popisywał. Djoković bił brawo, Polak wyrzucał w górę rakietę

Bilans 0-4, jaki ma z Djokoviciem Hurkacz może nie brzmi przekonująco, ale skazywany na pożarcie Polak przeważnie bez kompleksów starał się walczyć z faworytem i zostawiał po sobie dobre wrażenie. A w skład tego dobrego wrażenia wchodziły też nieraz popisowe zagrania. Jednym z nich był efektowny szczupak z trzeciej rundy Wimbledonu 2019. Wtedy Serb z uznaniem pokazywał mu wyciągnięty w górę kciuk, teraz dwa razy bił brawo, ale nie zamierzał pozwolić 26-latkowi na choćby wygranie seta.

Obaj zawodnicy przyjechali do Dubaju z serią wygranych meczów. Na 35-letniego Djokovicia od początku sezonu nie ma mocnych. Triumfował w Adelajdzie, a potem w Australian Open. Tuż przed turniejem w Melbourne miał nabawić się urazu uda, ale nie przeszkodziło mu to w zdobyciu 22. tytułu wielkoszlemowego i wyrównaniu rekordu wszech czasów w męskim singlu Rafaela Nadala. Seria Hurkacza była mniej efektowna - wygrał siedem poprzednich spotkań. Tuż przed pojawieniem się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich triumfował bowiem w halowej imprezie w Marsylii.

Brak czasu na odpoczynek i podróż dały o sobie znać na początku imprezy, kiedy Polak męczył się w pierwszej rundzie. Potem jednak rozkręcał się i w pojedynku z Djokoviciem pokazał już próbkę możliwości. Nieraz zarzucano mu, że jest zbyt zachowawczy na korcie, by odnosić większe sukcesy. W czwartek więc parę razy pokazał, że wiem, na czym polega agresywna gra. Przyniosło mu to też owoce. W najefektowniejszej akcji meczu - w czwartym gemie pierwszego seta najpierw rozprowadził rywala po korcie, potem popisał się tweenerem (odbicie piłki między nogami, stojąc tyłem do kortu), a potem wciąż spychając przeciwnika do defensywy, dopełnił dzieła. Lider światowego rankingu od razu mu przyklasnął.

Po chwili jednak Polak stracił podanie. Niemal bliźniacza sytuacja powtórzyła się w siódmym gemie. Wówczas znów 11. w rankingu ATP Hurkacz popisał się akcją, po której rywal mu klaskał. Nie zdołał jednak zagrozić serwującemu wtedy Djokoviciowi, który po chwili wyszedł na prowadzenie 5:2. Zły na siebie po ostatniej akcji wrocławianin podrzucił w górę rakietę. Gest ten powtórzył pod koniec drugiej partii, gdy piłka zatrzymała się na siatce i popsuła mu plany.

Trener kazał się Hurkaczowi bawić. Djoković z kolejną imponującą serią zwycięstw na otwarcie sezonu

W pewnym momencie w drugiej odsłonie kamery pokazały trenera Polaka - Craiga Boyntona. Amerykanin wyraźnie pokazywał tenisiście, by próbował się bawić na korcie. W przeszłości już kilka razy wysyłał podczas spotkań takie sygnały do Polaka. Temu ostatniemu trudno było się jednak bawić w czwartek, bo Djoković zabrał większość zabawek.

26-latek przez długi czas w tym secie pilnował dobrze własnego podania. Wydawało się, że szansę na przełamanie może mieć w 10. gemie, gdy przy podaniu Serba prowadził 30:0. Ten jednak po dwóch autowych zagraniach szybko się zebrał w sobie i nadrobił te błędy. A potem już - w swoim stylu - poszedł za ciosem - wykorzystując w kolejnym gemie piątego "break pointa".

Hurkacz świetnie czuje się na kortach twardych, ale jego pecha polega na tym, że Djoković również na nich bryluje. 35-latek z Belgradu w Dubaju czuje się bardzo dobrze. W żadnym z 13 występów tam nie odpadł przed ćwierćfinałem, a jego całościowy bilans meczów w tej imprezie to 46-7. Jest teraz coraz bliżej szóstego triumfu w niej. Rekordzistą pod tym względem pozostaje Szwajcar Roger Federer, który triumfował tam ośmiokrotnie.

Bilans 15-0 na otwarcie sezonu to z kolei czwarty w karierze wynik Serba. Kosmiczną serię 41 zwycięstw z rzędu od początku roku zanotował w 2011 roku. Drugim jego rezultatem jest bilans 26-0 z 2020 roku. Jeszcze w Dubaju ma zaś szansę wyrównać osiągnięcie z 2013 roku - warunek: musi wygrać turniej. Patrząc na jego obecną formę, nie powinno to być dużym problemem.