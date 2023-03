Trudne wyzwanie Hurkacza w ćwierćfinale, a to nie koniec. Oto drabinka do finału

Hubert Hurkacz po nieudanym Australian Open, gdzie odpadł w 1/8 finału, przegrywając z Sebastianem Kordą (26. ATP) 6:3, 3:6, 2:6, 6:1, 6:7 (7) zrobił sobie kilka tygodni przerwy. Wrócił do rywalizacji dopiero w Rotterdamie, ale już w drugiej rundzie okazał się gorszy od Grigora Dimitrowa (25. ATP). W ubiegłym tygodniu znakomicie poradził sobie za to w turnieju w Marsylii, gdzie wygrał cztery spotkania i sięgnął po tytuł. Do Dubaju poleciał już w roli jednego z faworytów. Losowanie nie było jednak dla niego zbyt łaskawe.

REKLAMA

Zobacz wideo Ahonen upił się tam, a potem skoczył 240 metrów. Ten pub znają wszyscy, którzy jeżdżą do Planicy

Hubert Hurkacz zmierzy się z Novakiem Djokoviciem, a później kolejny trudny rywal

Hubert Hurkacz świetnie wszedł w rywalizację w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po zaciekłym boju z Rosjaninem Aleksandrem Szewczenką (119. ATP) 3:6, 6:3, 7:6 (7) w pierwszej rundzie turnieju, w kolejnym etapie rywalizacji los splątał go z innym przedstawicielem tego kraju. Mecz z Pawłem Kotowem trwał 69 minut i zakończył się dość łatwą wygraną 7:5, 6:1, co pozwoliło mu awansować do ćwierćfinału.

Tam polski tenisista nie mógł trafić gorzej. W czwartek, 2 marca zmierzy się z liderem światowego rankingu Novakiem Djokoviciem, który pokonał w 2. rundzie Holendra Tallona Griekspoora (39. ATP) 6:2, 6:3. Dotychczasowy bilans starć obu graczy nie jest zbyt korzystny dla Hurkacza. Polak zmierzył się z Serbem cztery razy i za każdym przegrywał. W szczególności dotkliwa była porażka w maju 2022 roku. Zawodnicy zagrali w ćwierćfinale turnieju ATP 1000 w Madrycie, a Djoković wygrał gładko 6:3, 6:4.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Po raz pierwszy obaj tenisiści spotkali się podczas Rolanda Garrosa w 2019 roku. Wówczas Djoković wygrał bez większych problemów 6:4, 6:2, 6:2. Miesiąc później podczas Wimbledonu starcie było już bardziej wyrównane. Serb pokonał Polaka w czterech setach 7:5, 6:7, 6:1, 6:4. Po dwuletniej przerwie panowie zmierzyli się ponownie podczas półfinału turnieju ATP w Paryżu (2021 r.) i kolejny raz lepszy był Serb, chociaż to Hurkacz wygrał pierwszego seta. Ostatecznie jednak nie zdołał odnieść pierwszej wygranej nad bardziej utytułowanym tenisistą. Mecz zakończył się wynikiem 3:6, 6:0, 7:6 dla Djokovicia.

Jego rywalem w półfinale może być inny zawodnik z czołówki rankingu ATP. Hurkacz zmierzy się ze zwycięzcą pary Danił Miedwiediew (7. ATP) - Borna Coric (20. ATP). Z tym pierwszym grał już pięć razy i wygrał trzykrotnie. Ostatni mecz miał miejsce w czerwcu 2022 roku na turnieju ATP 500 w Halle. Górą był wtedy polski tenisista, który rozbił Rosjanina 6:1 i 6:4. Z kolei Borna Corić grał z Hubertem Hurkaczem trzy mecze i dwa razy wygrywał. Ewentualnego rywala Polaka w półfinale poznamy 2 marca.

Oto prawdopodobna drabinka Huberta Hurkacza do finału turnieju ATP w Dubaju:

Ćwierćfinał: Hubert Hurkacz / Novak Djoković (1. ATP)

/ Novak Djoković (1. ATP) Półfinał: Hurkacz - Danił Miedwiediew (7. ATP) / Borna Coric (20. ATP)

- Danił Miedwiediew (7. ATP) / Borna Coric (20. ATP) Finał: Hurkacz - Alexander Zverev (16. ATP) / Lorenzo Sonego (67. ATP) - Botic Van De Zandschulp (33. ATP) / Andriej Rublow (6. ATP)

Spotkanie Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem odbędzie się w czwartek, 2 marca nie wcześniej niż o godzinie 16:00 czasu polskiego. Mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport lub Polsat Sport Extra. Transmisja będzie również dostępna w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.