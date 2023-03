Absolutny hit. Mecz Hurkacz - Djoković. Gdzie oglądać ćwierćfinał ATP w Dubaju? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (11. ATP) rozpoczął 2023 rok z przytupem. Pod koniec lutego wygrał turniej ATP 250 w Marsylii, pokonując w finale Francuza Benjamina Bonziego (45. ATP) 6:3, 7:6. Polak startuje już w kolejnych zawodach, tym razem w Dubaju. W pierwszej rundzie wygrał z Aleksandrem Szewczenką (119. ATP) 3:6, 6:3, 7:6(7), a w drugiej zmierzył się z innym Rosjaninem Pawłem Kotowem (138. ATP).

Mecz Hurkacz - Djoković w ćwierćfinale ATP 500 w Dubaju

Polak nie dał większych szans znacznie niżej notowanemu rywalowi. Pierwszy set był jeszcze dość wyrównany, Hurkaczowi zdarzały się proste błędy, ale pomimo tego i tak zdołał wygrać go 7:5. W drugim secie nie było już złudzeń, kto jest lepszy tego wieczoru. Zwycięzca z Marsylii był nie do zatrzymania i wygrał rywalizację 6:1, dzięki czemu awansował do ćwierćfinału turnieju w Dubaju.

Hubert Hurkacz zmierzy się tam z legendą światowego tenisa Novakiem Djokoviciem (1.ATP). Będzie to ich piąte starcie. Wszystkie dotychczasowe wygrał Serb. Ostatni raz panowie mierzyli się podczas ATP Masters w Madrycie (2022 rok). Mecz zakończył się wówczas porażką Polaka 3:6, 4:6.

Najbliższy rywal Hurkacza rozpoczął rywalizację w turnieju ATP 500 od meczu I rundy z Czechem Tomasem Machacem (130. ATP). Rywal postawił się utytułowanemu tenisiście i wszystko rozstrzygnęło się w tie-breaku w trzecim secie (6:3, 3:6, 7:6).

W II rundzie przeciwnikiem lidera światowego rankingu był Holender Tallon Griekspoor (39. ATP). Pierwszy set niemal w całości przebiegał pod dyktando Djokovicia. W drugim sytuacja wyglądała bardzo podobnie i mimo że Holender przełamał Serba i doprowadził do stanu 5:3, chwilę później mecz zamknął faworyt, wykorzystując pierwszą piłkę meczową w gemie, a trzecią w całym pojedynku. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 6:3 dla Djokovicia.

Hurkacz - Djoković. Ćwierćfinał ATP w Dubaju. O której gra Hurkacz? Kiedy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Spotkanie Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem odbędzie się w czwartek, 2 marca nie wcześniej niż o godzinie 16:00 czasu polskiego. Mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport lub Polsat Sport Extra. Transmisja będzie również dostępna w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.