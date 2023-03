Hurkacz poznał rywala w walce o ćwierćfinał. Legenda. To będzie wielki hit

Novak Djoković (1. ATP) rozpoczął rywalizację w turnieju ATP 500 w Dubaju od meczu I rundy z Czechem Tomasem Machacem (130. ATP). Rywal nie oddał spotkania zbyt łatwo, ale to Serb ostatecznie zdołał awansować po wygranym tie-breaku w trzecim secie (6:3, 3:6, 7:6).

Novak Djoković awansował do ćwierćfinału turnieju w Dubaju. Tam może zagrać z Hubertem Hurkaczem

W II rundzie rywalem lidera światowego rankingu był Holender Tallon Griekspoor (39. ATP). Ten w I rundzie wygrał 6:4, 3:6, 6:4 z Francuzem Constantem Lestienne'em (56. ATP).

Pierwszy set niemal w całości przebiegał pod dyktando Djokovicia. Już w drugim gemie przełamał przeciwnika, a potem wyszedł na prowadzenie 5:2. Ostatni gem był niesamowicie zacięty, przy podaniu rywala Serb momentalnie doprowadził do stanu 40:0 i miał piłki meczowe. Griekspoor zdołał obronić pierwsze cztery, ale przy piątej już nie dał rady.

W drugiej partii Djoković ponownie przełamał Holendra w drugim gemie. Niezwykły był za to czwarty gem, który rozstrzygnął się dopiero po 33 wymianach, lider rankingu wykorzystał dopiero szósty break point. Griekspoor nie dawał za wygraną i przy stanie 5:1 obronił dwie piłki meczowe, a następnie własne podanie. Potem przełamał rywala i doprowadził do stanu 5:3. Mimo to chwilę później Djoković zamknął mecz, wykorzystując pierwszą piłkę meczową w gemie, a trzecią w całym pojedynku.

Tym samym Djoković może być rywalem Huberta Hurkacza w ćwierćfinale turnieju w Dubaju. Aby tak się stało, polski tenisista będzie musiał ograć niżej notowanego Pawła Kotowa (138. ATP). Relację z meczu Hurkacza będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.