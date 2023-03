W przyszłości to ona może być rywalką Świątek. Legenda nie ma wątpliwości. "Zapamiętaj"

Martina Navratilova w trakcie długiej kariery wygrała aż 167 turniejów w grze pojedynczej i była liderką światowego rankingu. Aż 18 razy triumfowała w turniejach wielkoszlemowych i zapisała się w historii dyscypliny. Obecnie mistrzyni przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie odbywa leczenie po zdiagnozowaniu nowotworu. Wciąż jest jednak aktywna w mediach społecznościowych, gdzie udziela się również w tematach związanych z tenisem. Tym razem pochwaliła utalentowaną Rosjankę.

REKLAMA

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner pokazał niesamowite zdjecie Piotra Żyły

Martina Navratilova wskazuje wielki talent światowego tenisa. To 18-letnia Diana Sznajder

W "The New York Times" ukazał się artykuł o Dianie Sznajder, która niedawno weszła do pierwszej setki rankingu WTA. Zajmuje obecnie 94. miejsce i jest pierwszą kobietą od 1993 roku, która osiągnęła to, wciąż będąc w szkole wyższej. Ostatnią była Amerykanka Lisa Raymond. 18-latka studiuje na Uniwersytecie Karoliny Północnej, z którego drużyną przewodzi rozgrywkom lig uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych. Rosjanka jest leworęczna i imponuje atomowym forehandem, a trenerzy przekonują, że "jest najlepszą zawodniczką w college'u od dłuższego czasu".

Zachwycona jej talentem jest również Martina Navratilova, która za pośrednictwem Twittera udostępniła artykuł o Sznajder i okrasiła go komentarzem. "Ta kobieta jest zmotywowana! Zapamiętaj jej imię!" - napisała legenda tenisa.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Diana Sznajder na początku roku zaimponowała formą podczas Australian Open, gdzie dotarła do drugiej rundy. W pierwszym meczu ograła Kristinę Kucovą 7:6 (7:8), 7:5. Z kolei w drugiej jak równa z równą walczyła z Marią Sakkari, z którą finalnie przegrała 6:3, 5:7, 3:6. Później wystąpiła jeszcze podczas WTA w Monterrey, gdzie uległa Elise Mertens 0:6, 4:6 w pierwszym meczu turnieju. Zawodniczka skupia się na również na turniejach uniwersyteckich, w których jej bilans to siedem wygranych i jedna porażka.