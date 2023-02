Kiedy Hubert Hurkacz gra kolejny mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Hubert Hurkacz w zeszłym tygodniu wygrał turniej ATP 250 w Marsylii, pokonując w finale Francuza Benjamina Bonziego 6:3, 7:6. Dla Polaka był to pierwszy w tym roku, a szósty w karierze tytuł. 26-latek nie miał jednak czasu na odpoczynek, ponieważ już udał się do Dubaju na kolejny turniej. W pierwszym meczu wygrał z Aleksandrem Szewczenką (119. ATP) 3:6, 6:3, 7:6(7).

Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Dubaju

Rosjanin wystąpił w turnieju, zastępując kontuzjowanego Andy'ego Murray'a. Szewczenko wszedł lepiej w mecz. Nie było po nim widać, że sam wraca po urazie i udało mu się zaskoczyć Polaka w pierwszym secie (6:3 dla Rosjanina). Następnie do głosu doszedł Hubert Hurkacz, który nie mógł pozwolić sobie na pomyłkę i pokazał bardzo dobry poziom, wygrywając 6:3 i doprowadzając do trzeciego seta. W nim gra była niezwykle emocjonująca, ale to zwycięzcy z Marsylii udało się awansować dalej.

W kolejnej rundzie Hubert Hurkacz zmierzy się z kolejnym Rosjaninem - Pavlem Kotovem (138. ATP). Rywal Polaka w pierwszej rundzie turnieju w Dubaju pokonał 6:3, 5:7, 7:6 (7:3) wyżej notowanego Australijczyka Alexeia Popyrina (98. ATP). Będzie to dla obu zawodników pierwsze starcie w karierze.

Hubert Hurkacz - Pavel Kotov. O której mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Mecz Huberta Hurkacza z Pavlem Kotovem zaplanowano w środę, 1 marca. Starcie prawdopodobnie rozpocznie się między 15:30 a 17:30 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną można oglądać na kanale Polsat Sport lub Polsat Sport Extra. Z kolei w internecie dostępna będzie w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.