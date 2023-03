Linette przegrała z niżej notowaną Rosjanką. Morderczy bój i sensacja

Wtorkowy pojedynek był pasjonujący, a o wszystkim zadecydował trzeci set. Magda Linette (21. WTA), rozstawiona w turnieju z "1", była w nim w bardzo trudnej sytuacji, bo przegrywała z Rosjanką Warwarą Graczową (88. WTA) już 3:5. Chwilę później prowadziła 40:0 przy serwisie rywalki i miała trzy szanse na przełamanie. Wszystkie zmarnowała, co mogło ją załamać. Nic bardziej mylnego, bo chwilę później zagrała dwie świetne wygrywające piłki, przełamała Rosjankę i wróciła do gry. Tylko jednak na chwilę, bo w dziesiątym gemie znów grała słabo, popełniła kilka prostych błędów i przegrała mecz.

Długo musiały czekać na mecz

Ponad dwie godziny musiały czekać obie tenisistki na rozpoczęcie pojedynku. Pierwotnie miały one grać po godz. 19, po zakończeniu starcia: Harriet Dart (Wielka Brytania, 110. WTA) - Erika Andreeva (Rosja, 135. WTA). Spotkanie to mocno się jednak przedłużyło i trwało aż trzy godziny, 34 minuty, a Rosjanka wygrała 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:3).

Magda Linette znakomicie rozpoczęła wtorkowy pojedynek i nic nie zapowiadało późniejszej katastrofy. Po zaledwie jedenastu minutach prowadziła z Rosjanką Warwarą Graczową już 3:0. W dwóch swoich gemach serwisowych miała aż cztery asy, straciła zaledwie punkt i miała 86 proc. skuteczność wygranych punktów po pierwszym podaniu (6/7).

Linette przełamała Rosjankę po długim gemie, wygrywając go na przewagi. Polka imponowała cierpliwością w grze. Spokojnie przebijała piłkę zza linii końcowej i czekała na błędy Graczowej. Ta często się myliła, popełniała sporo błędów z forhendu czy bekhendu.

Nic jednak nie trwa wiecznie. W momencie gdy Graczowa znalazła rytm, skuteczność, zagrała sporo winnerów i od razu dało to jej efekt - aż sześć wygranych gemów z rzędu! Tym bardziej że Linette nic nie zmieniała w swojej grze, wciąż była zbyt pasywna, straciła też skuteczność z pierwszego serwisu. To Rosjanka zdecydowanie częściej przejmowała inicjatywę i jej tenis mógł się bardziej podobać.

Odrodzenie Polki w drugim secie

- Polka musi szybko coś zmienić w swojej grze, by odwrócić losy meczu - mówili komentatorzy Canal+Sport. W drugim secie Linette cały czas walczyła głównie sama ze sobą. Potrafiła jednak zagrać lepiej i znów szybko objęła prowadzenie 2:0. Polka nie ograniczyła się już tylko do defensywy, potrafiła przejąć inicjatywę, czasem nawet pójść do siatki. W dziewiątym gemie Polka nie wykorzystała piłki setowej. Chwilę później przy swoim podaniu zagrała świetnie i wygrała gema do zera, a seta 6:4. A potem doszło do trzeciego seta, o którym pisaliśmy już wyżej.

Linette miała w tym meczu mniej winnerów (16-27) i mniej niewymuszonych błędów (26-34).

- To co udało się Hurkaczowi w Dubaju, nie powiodło się Linette w Austin. To nie był dobry mecz Polki, a właściwie bądźmy szczerzy, to był słaby występ. Szkoda - napisał na Twitterze Adam Romer, redaktor naczelny Tenisklub.

Graczowa w 1/8 finału zmierzy się ze swoją rodaczką, Anną Blinkową (72.WTA).