Kiedy Hubert Hurkacz gra kolejny mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Hubert Hurkacz w zeszłym tygodniu zwyciężył turniej ATP 250 w Marsylli, pokonując w finale Francuza Benjamina Bonziego 6:3, 7:6. Dla Polaka był to pierwszy w tym roku, a szósty w karierze tytuł. 26-latek nie miał jednak czasu na odpoczynek, ponieważ już udał się do Dubaju na kolejny turniej. W meczu pierwszej rundy oczekuje na niego Aleksander Szewczenko.

Hubert Hurkacz rozpoczyna ATP 500 w Dubaju. Kiedy mecz? O której godzinie?

W pierwszej rundzie rywalem Huberta Hurkacza miał być Andy Murray (52. ATP). Brytyjczyk w zeszłym tygodniu poinformował, że nie wystąpi w zawodach z powodu kontuzji. W jego miejsce wskoczył Aleksander Szewczenko (119. ATP), który w kwalifikacjach odpadł po kreczu. Uraz okazał się jednak niegroźny i wystąpi jako jeden ze "szczęśliwych przegranych". Do tej pory obaj panowie jeszcze nigdy nie mieli okazji zmierzyć się na korcie.

Wygrany tego starcia awansuje do drugiej rundy, gdzie czeka już Paweł Kotow (138. ATP). Rosjanin w pierwszej rundzie pokonał 6:3, 5:7, 7:6 (7:3) wyżej notowanego Australijczyka Alexeia Popyrina (98. ATP). Co ciekawe, to w starciu z Kotowem Szewczenko wycofał się z kwalifikacji z powodu drobnego urazu.

Hubert Hurkacz - Aleksander Szewczenko. O której mecz? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mecz Huberta Hurkacza z Aleksandrem Szewczenko zaplanowano na wtorek, 28 lutego. Prawdopodobnie starcie rozpocznie się około godziny 18:00, tuż po zakończeniu spotkania Novaka Djokovicia (1. ATP) z Tomas Machacem (130. ATP). Transmisję telewizyjną można oglądać na kanale Polsat Sport Extra. Z kolei w internecie dostępna będzie w serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.