Iga Świątek pochwaliła się nowym cackiem z różowego złota. Cena zwala z nóg

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą dwa udane występy na dwóch ostatnich turniejach w Dosze i Dubaju. W Katarze wygrała całe zawody, pokonując w finale Jessicę Pegulę (3. WTA) 6:3, 6:0. Z kolei w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich awansowała do finału, w którym przegrała z Barborą Krejcikovą (16. WTA) 4:6, 2:6.

Porażka z Czeszką sprawiła, że w sieci pojawiło się wiele głosów rozczarowanych tym, że Polka nie pokonała rywalki tak, jak poprzednich rywalek. Do tych głosów postanowiła się odnieść sama tenisistka w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych. "Rzadko czytam o sobie w Internecie, ale tym razem to zrobiłam. Widziałam, że wielu z Was miało wyższe oczekiwania co do mojej dyspozycji tego dnia. Mogę tylko powiedzieć, że jestem po prostu człowiekiem, nie robotem. Człowiekiem, który ma za sobą dwa udane tygodnie na korcie" - napisała Świątek

Iga Świątek pochwaliła się nowym zegarkiem. Kosztuje 140 tys. złotych

Na jednym ze zdjęć, które opublikowała 21-latka widać na jej ręce różowy zegarek marki Rolex. Jaki to model i ile kosztuje? O tym poinformował na Twitterze biznesmen i kolekcjoner zegarków, Jakub Roskosz. - Iga Świątek z Rolexem Lady-Datejust 28 mm wykonanym z różowego złota everose. Naprawdę piękny zegarek. Cena? 140 tys. złotych napisał Roskosz.

Świątek jest oczywiście ambasadorką Rolexa, który dostarcza jej różne modele zegarków. Wiąże się to m.in. z tym że tenisistka zaraz po zakończeniu finałów zakłada zegarek na rękę. - Pewnie musi o tym pamiętać, bo ma to ustalone w kontrakcie. To pokazuje, że związki między sportem a biznesem są bardzo bliskie. Można powiedzieć, że jeszcze na arenie sportowej zaczyna się sponsoring. Pamiętam krytykę, jaka wylała się po informacjach, że Świątek nawiązała współpracę z Rolexem. Tak wygląda sport od kilkudziesięciu lat, a krytykowanie podobnych zjawisk świadczy o braku wiedzy na temat uwarunkowań współczesnego sportu - mówił w czerwcu ubiegłego roku socjolog sportu dr hab. Radosław Kossakowski z Uniwersytetu Gdańskiego w rozmowie z Dominikiem Senkowskim ze Sport.pl.

Po turnieju w Dubaju Świątek nadal zajmuje pozycję liderki rankingu WTA i to ze sporą przewagą, bo aż 4485 punktów nad drugą Aryną Sabalenką. Dodatkowo Polka awansowała na trzecie miejsce rankingu WTA Race. Nasza tenisistka nie będzie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już 8 marca rozpocznie się Indian Wells, w którym będzie bronić tytułu.