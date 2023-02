Mistrzyni olimpijska mówi o Idze Świątek. Wystarczyło jedno słowo. Trafiła w samo sedno

Monica Puig to była portorykańska tenisistka. Duże sukcesy odniosła jeszcze w czasach juniorskich, gdy triumfowała w Australian Open oraz French Open (oba w 2011 roku). Jej największym osiągnięciem w seniorskim tenisie jest złoty medal olimpijski w grze pojedynczej z Rio de Janeiro (2016). Karierę zakończyła w 2022 roku.

Monica Puig pochwaliła Igę Świątek. "Naprawdę dobrze sobie z tym radzi"

Niedawno Puig gościła w podkaście Tennis Channel Inside-In. W trakcie rozmowy wypowiedziała się na temat tego, jak zawodniczki ze światowej czołówki radzą sobie z dużą presją. Według niej pod tym względem zdecydowanie wyróżnia się Iga Świątek. - Myślę, że naprawdę dobrze sobie z tym radzą, zwłaszcza Iga. Wow, co mogę powiedzieć? Psychicznie jest jedną z najsilniejszych zawodniczek na świecie - stwierdziła.

Polska tenisistka w przeszłości wielokrotnie udowadniała, że temat zdrowia psychicznego jest dla niej bardzo ważny. Na co dzień współpracuję z psycholożką Darią Abramowicz, ponadto w zeszłym roku przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego całą nagrodę z turnieju w Ostrawie przekazała na rzecz organizacji dbających o zdrowie psychiczne dzieci.

Puig uważa, że aktualnie tenisiści mają więcej możliwości, aby radzić sobie z presją. A gdy przyznają się do problemów ze zdrowiem psychicznym, spotykają się z dużo bardziej "wyrozumiałymi" reakcjami niż w przeszłości. - Wydaje mi się, że ludzie są bardziej świadomi tego, że rywalizujemy pod presją. Warto prosić o pomoc, aby inni pomogli nam zobaczyć, przez co przechodzimy i przeanalizować to w inny sposób - dodała.

Portorykanka przyznała, że gdy sięgnęła po złoty medal olimpijski, trudno jej było poradzić sobie z narastającą presją oczekiwań. - Mi wiele osób powiedziałoby: "Jeśli nie możesz poradzić sobie z presją i tym, co się teraz dzieje, to nie jesteś do tego stworzona". Taka byłaby odpowiedź - powiedziała.