Hubert Hurkacz przebił Igę Świątek i Magdę Linette. Wyjątkowy tydzień polskiego tenisa

Hurkacz był rozstawiony z numerem pierwszym we Francji i udźwignął rolę faworyta. Po drodze do wygranej pokonał oprócz Bonziego Leonardo Riediego, Mikaela Ymera i Aleksandra Bublika. Obok Polaka głównymi gwiazdami imprezy byli m.in. największy talent włoskiego tenisa Jannik Sinner, półfinalista US Open Grigor Dimitrow oraz Amerykanin Maxime Cressy.

Dobry start sezonu

To szósty tytuł singlowy w karierze 26-letniego Hurkacza. Do tej pory największe sukcesy odnosił zwykle za Oceanem. To tam wygrywał w Winston-Salem (2019), Delray Beach (2021), Miami (2021) czy był w finale w Montréalu (2022). W Europie triumfował w Halle (2022) oraz w Metz (2021).

Polak potwierdził dobrą na początku roku. W Australian Open pierwszy raz w życiu doszedł do czwartej rundy. Wcześniej w Melbourne nie był w stanie przejść drugiej rundy. Po wygranej w Marsylii utrzyma 11. miejsce w rankingu ATP. W rankingu ATP Race, obejmującym wyniki tylko z tego sezonu, awansuje na dziewiąte miejsce. To na podstawie tego zestawienia ośmiu tenisistów kwalifikować będzie się do kończącego rok Turnieju Mistrzów.

W kończącym się tygodniu troje polskich zawodników występowało w najważniejszych turniejach tenisowych jako rozstawieni z "jedynką". Iga Świątek miała ten przywilej w Dubaju, Magda Linette w meksykańskiej Meridzie, a Hubert Hurkacz w Marsylii. To był pierwszy taki przypadek w historii polskiego tenisa.

Przebił Świątek i Linette

25-latek z Wrocławia jako jedyny zdołał sięgnąć po wygraną. Świątek przegrała w sobotę w finale z Barborą Krejcikovą, a Linette uległa w czwartek w ćwierćfinale Rebece Peterson. Hurkacz wyszedł z cienia koleżanek z reprezentacji, o których było ostatnio bardzo głośno. O Świątek z racji licznych sukcesów i prowadzenia w rankingu, o Linette z powodu półfinału Australian Open 2023 - największego dotąd sukcesu w karierze poznanianki.

Cała trójka reprezentowała niedawno Polskę w pierwszej edycji nowych rozgrywek United Cup. Biało-czerwoni doszli do półfinału nieoficjalnych "drużynowych mistrzostw świata w tenisie". W meczu o finał przegrali z Amerykanami, którzy następie zwyciężyli w całym turnieju.

Hubert Hurkacz nie ma czasu na odpoczynek. Już od poniedziałku rusza turniej ATP 500 w Dubaju, do którego zgłoszony jest polski tenisista. W pierwszej rundzie zmierzy się z Andy’m Murray’em. Szkot dotarł ostatnio do finału w Dosze, gdzie przegrał z Daniłem Miedwiediewem. W Dubaju wystąpią także m.in. Novak Djoković, Alexander Zverev i Andrej Rublow.

