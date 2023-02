Tyle Hubert Hurkacz zarobił po wygranej ATP w Marsylii. Solidne wynagrodzenie

Hubert Hurkacz (11. ATP) wygrał w turnieju ATP 250 w Marsylii. W finale po emocjonującym pojedynku pokonał 6:3, 7:6 faworyta lokalnej publiczności, Francuza Benjamina Bonziego (60. ATP). Było to szóste zwycięstwo Polaka w imprezie rangi ATP. Wcześniej wygrywał w Winston-Salem (2019 rok), Delray Beach, Miami, Metz (wszystkie 2021) i Halle (2022). Zwycięstwo w Marsylii przełożyło się również na spory zarobek.

Hubert Hurkacz wygrał w Marsylii. Polak dopisał do konta kolejne pół miliona złotych

W pierwszym secie 26-latek błyskawicznie pokazał rywalowi, że to on będzie dyktował warunki. Po kwadransie prowadził już 4:1. Później w grę Hurkacza wkradła się nerwowość - popełnił trzy z rzędu niewymuszone błędy i został przełamany. Jednak już chwilę później odzyskał rezon, wygrał przy serwisie Francuza, a następnie utrzymał własne podanie i wygrał seta. W drugiej partii gra była zdecydowanie bardziej wyrównana. Walka toczyła się punkt za punkt. W 12. gemie Hurkacz obronił aż trzy piłki setowe dla rywala i doprowadził do tie-breaka, w którym pewnie wygrał 7:4 i w całym meczu 2:0.

Bolesny upadek byłego nr 3 na świecie. "Nigdy nie wróci do Top10"

Już za sam awans do finału Polak zainkasował 62,7 tys. euro (296,9 tys. złotych). Po wygranym turnieju ta kwota wzrosła niemal dwukrotnie. Ostatecznie na konto Hurkacza wpłynie 107,6 tys. euro (509,6 tys. złotych). W trakcie całej kariery wrocławianin zarobił już ponad 7 mln euro.

Co więcej, triumf w Marsylii pozwolił mu zainkasować kolejne punkty do rankingu ATP. Jego dorobek powiększył się o 250 punktów. To nie pozwoli mu jeszcze awansować do czołowej dziesiątki rankingu ATP. Polak będzie miał 3065 pkt w najnowszym zestawieniu i będzie tracił 96 pkt do Duńczyka Holgera Rune, zamykającego TOP 10.

Zarobki w turnieju ATP w Marsylii

zwycięzca turnieju - 107,6 tys. euro (509,6 tys. złotych)

finalista - 62,7 tys. euro (296,9 tys. złotych).

Hurkacz nie będzie miał dużo czasu na odpoczynek. Już w poniedziałek 27 lutego rozpocznie się ATP 500 w Dubaju. Pierwszym rywalem Polaka będzie Andy Murray. Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą trzykrotnie - dwa razy górą był Hurkacz, a w ostatnim meczu triumfował Szkot.

