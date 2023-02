Hurkacz najlepszy w Marsylii, ale do TOP 10 brakuje. Tak będzie wyglądał ranking ATP 2023

W kończącym się tygodniu polscy kibice tenisa mieli wiele powodów do radości. Iga Świątek (1. WTA) dotarła do finału turnieju WTA 1000 w Dubaju, a Hubert Hurkacz (11. ATP) zagrał o tytuł w turnieju ATP 250 w Marsylii. Choć w przypadku liderki światowego rankingu sukcesu niestety nie było, Hurkacz świętował kolejne turniejowe zwycięstwo w karierze.

Hurkacz wygrał w Marsylii, pozostanie 11. tenisistą świata

Hurkacz w finale w Marsylii pokonał 6:3, 7:6(7-4) reprezentanta gospodarzy, Benjamina Bonziego (60. ATP). Jest to pierwszy tegoroczny tytuł Polaka, a szóste trofeum w całej karierze. Zwycięstwo w zmaganiach oznacza, że Polak wywalczył 250 punktów do rankingu ATP. Na jego konto trafi jednak część tych punktów, a konkretnie 70. Wszystko dlatego, że od puli odjęto 180 punktów za ubiegłoroczny półfinał turnieju w Dubaju. W tym roku Hurkacz nie wziął udziału w zawodach. Obecnie wrocławianin ma na koncie 3065 punktów. Oznacza to, że w poniedziałkowym zestawieniu będzie zajmował 11. miejsce.

Do ciekawej sytuacji może dość po finale turnieju ATP 500 w Rui de Janeiro. O 21:30 o tytuł powalczą Carlos Alcaraz (2. ATP) i Cameron Norrie (13. ATP). Hiszpan w przypadku zwycięstwa wzbogaci się łącznie o 500 punktów. To pozwoli mu zrównać się liczbą punktów z obecnym liderem zestawienia, Novakiem Djokoviciem (1. ATP) i w poniedziałkowym rankingu obaj będą mieli na koncie 6980 punktów.

Co ciekawe będzie to drugi pojedynek Hiszpana i Brytyjczyka w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu spotkali się oni w finale turnieju ATP w Buenos Aires. Wówczas Alcaraz wygrał 6:3, 7:5.

