Hubert Hurkacz poznał rywala w finale w Marsylii. Kiedy mecz?

Hubert Hurkacz (11. ATP) powalczy w niedzielę o tytuł w turnieju ATP 250 w Marsylii. Rozstawiony z numerem 1 Polak w dwóch pierwszych meczach musiał się sporo napracować. W meczu otwarcia pokonał 4:6, 6:3, 6:2 Szwajcara Leandro Riediego (133. ATP), a w ćwierćfinale wygrał 6:3, 3:6, 7:6(8-6) z Mikaele Ymerem (69. ATP) ze Szwecji. W półfinale polski tenisista nie stracił już seta.

Hurkacz poznał rywala. Rozegra finał w Marsylii z reprezentantem Francji

O miejsce w finale Hurkacz rywalizował z Kazachem Alexandrem Bublikiem (50. ATP). Pierwszą partię Polak wygrał 6:4, a decydujące okazało się przełamanie podania rywala w piątym gemie. W drugim secie obaj zawodnicy utrzymywali podania, co doprowadziło do tie-breaka. W nim Hurkacz zdołał utrzymać nerwy na wodzy i zamknąć spotkanie w dwóch partiach. Finalnie wygrał 6:4, 7:6(7-4) i awansował do siódmego finału turnieju ATP w karierze.

W finale w Marsylii Hurkacz zmierzy się z reprezentantem gospodarzy, Benjaminem Bonzi (60. ATP). Francuz w drodze do decydującego starcia stracił tylko jednego seta i pokonał dwóch wyżej notowanych rywali, Maxime Cressy'ego (37. ATP) i Alexa De Minaura (23. ATP). W półfinale okazał się lepszy od innego Francuza, Arthura Filsa (118. ATP), wygrywając 6:4, 6:4. Dla Bonziego będzie to drugi finał turnieju ATP w karierze i co ciekawe drugi w tym roku. W styczniu przegrał w decydującym starciu turnieju ATP 250 w Pune z Holendrem Tallonem Griekspoorem (40. ATP).

Hurkacz już raz mierzył się z zawodnikiem z Francji. Miało to miejsce w październiku 2018 roku w ćwierćfinale Challengera w Breście. Wtedy Polak wygrał 6:2, 7:6(7-2).

Hubert Hurkacz w finale w Marsylii. O której i gdzie oglądać?

Hubert Hurkacz i Benjamin Bonzi zmierzą się w finale turnieju ATP 250 w Marsylii w niedzielę 26 lutego. Początek meczu zaplanowano na godzinę 14.00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.