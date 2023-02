Iga Świątek nie była sobą. Ta rywalka wie, jak do tego doprowadzić

To był 15. finał turnieju WTA, jaki Iga Świątek grała w swojej karierze. Przegrała trzeci. Drugi z Krejcikovą. Kilka miesięcy temu w Ostrawie, przed czesko-polską widownią wspaniale reagującą na świetny tenis, Iga uległa Barborze 7:5, 6:7, 3:6. Tamten mecz trwał aż trzy godziny i 18 minut. Przez WTA został uznany najlepszym pojedynkiem całego 2022 roku. Teraz w Dubaju zobaczyliśmy mecz raczej bez historii. To zasługa Krejcikovej.

Świątek znów - jak wtedy w Ostrawie - była przeziębiona. Znów w przerwach wycierała nos. Ale na pewno przegrała nie tylko ze względu na gorszy stan zdrowia. Tym razem między nią a jej czeską rywalką widzieliśmy dużą różnicę.

To zaskoczenie i żadne zaskoczenie. Bukmachery oszaleli

Świątek dopiero co rozbiła kilka rywalek, więc taki wynik to zaskoczenie. Ale jednocześnie to żadne zaskoczenie. Bukmacherzy oszaleli i za ewentualne zwycięstwo Igi proponowali kilkanaście groszy od postawionej złotówki, a za triumf Czeszki dawali siedmiokrotne przebicie. Wyraźnie nie przyłożyli się do przeanalizowania sytuacji. Krejcikova pokonała Świątek w ich ostatnim meczu, a w poprzednim - w Rzymie w 2021 roku - przegrała, ale do Igi zabrakło jej bardzo niewiele - nie wykorzystała dwóch piłek meczowych. Ona już była bardzo niewygodną rywalką dla Igi, a teraz wygląda na najtrudniejszą ze wszystkich.

Pogromczyni Świątek przeszła do historii. Dołączyła do wielkiej czwórki tenisistek

Bilans meczów Polki i Czeszki to teraz remis 2:2. Ale oba zwycięstwa Krejcikova odniosła w finałach. A one są przecież królestwem Świątek. W nich Idze włącza się gen zwycięzcy, ona ich niemal nie przegrywa. Po Dubaju ma 12 wygranych finałów z 15 rozegranych w cyklu WTA (wygrała też wszystkie siedem finałów turniejów ITF). Tak naprawdę finały Iga przegrywa tylko z Barborą. Jej jedyna porażka z kimś innym to przypadek sprzed prawie czterech lat, z małego turnieju WTA w Lugano, gdzie lepsza okazała się Polona Hercog (to był pierwszy finał Igi w karierze).

Komuś pomyliły się procenty

Dlaczego Krejcikova wygrywa te mecze? Bo jest wszechstronna, sprytna (widać, że to znakomita deblistka) i bardzo spokojna. Ona wychodzi na mecze ze Świątek pewna, że ma na Polkę sposób. I na korcie pokazuje, że ma. To nie jest tenisistka wyjątkowo silna, ale jej mocą jest nieustępliwość, pomysłowość i naprawdę dobry mental. A Świątek pod tym względem tym razem nie wytrzymywała.

Ze wszystkich bardzo niekorzystnych statystyk dla Igi jedna mówi szczególnie dużo. Otóż Świątek miała sześć szans na przełamanie Krejcikovej i wykorzystała tylko dwie, natomiast Czeszka z sześciu breakpointów wykorzystała aż pięć. Wyraźnie widać, że to ona lepiej wytrzymywała trudne momenty.

Najtrudniejsze chwile Krejcikova przetrwała na początku drugiego seta. Świątek wróciła na niego po kilku minutach przerwy. Od razu pokłóciła się z sędzią, który dał jej ostrzeżenie, uznając, że za długo nie wracała z szatni. Wydawało się, że na Igę ta sytuacja podziałała dobrze - wyszła na 1:0 i miała dwie szanse, by prowadzić 2:0. Prowadziła 2:1 i miała dwie okazje, by wyjść na 3:1. Ale Krejcikova obroniła te cztery breakpointy, po chwili przełamała Świątek i jak się okazało - od stanu 2:2 - Polka nie wygrała już ani jednego gema.

Zdumiewające, że na początku drugiego seta, przy stanie 4:6, 1:1 komputerowe wyliczenia pokazywały, że na 73 proc. ten mecz wygra Świątek. Tak samo kuriozalne było dawanie Polce aż 86 proc. szans na zwycięstwo przed rozpoczęciem finału. Wszyscy muszą zauważyć, że Krejcikova wie jak grać ze Świątek.

Wróćmy jeszcze raz do statystyk. Świątek zagrała 10 winnerów i popełniła aż 27 niewymuszonych błędów, a Krejcikova miała 23 kończące uderzenia i 19 pomyłek. Iga wygrała 44 punkty, a Barbora - aż 64. To są liczby oficjalne, a nie przewidywane. Krejcikova znów zagrała świetny mecz przeciw Świątek, a Iga tym razem nie dorównała rywalce poziomem.

Ciekawe, co będzie dalej. Ta rywalizacja naprawdę wygląda bardziej interesująco niż wszystkie inne