Krejcikova zagrała taki turniej, że głowa mała. Finał ze Świątek to wisienka na torcie

Co to był za turniej w wykonaniu Barbory Krejcikovej! Czeszka nie była rozstawiona w imprezie i w drodze do tytułu musiała rozegrać aż sześć spotkań (nie miała wolnego losu w pierwszej rundzie jak np. Iga Świątek). Krejcikova pokonała w Dubaju wszystkie trzy najwyżej dziś sklasyfikowane tenisistki świata udowadniając, że także należy do ścisłej czołówki - nawet jeśli ranking na to nie wskazuje. Turniejowy występ sezonu?

Cztery piłki meczowe

W pierwszej rundzie Krejcikovej poszło najłatwiej, bo Irinę Camilę Begu ograła 6:4, 6:2. Dużo trudniej było w kolejnym spotkaniu z Darią Kasatkiną. Rosjanka miała aż cztery piłki meczowe, których nie wykorzystała w starciu z Czeszką. Po ponad 2 godzinach walki Krejcikova wygrała 6:4, 4:6, 7:6.

W trzeciej rundzie jej przeciwniczką była rodaczka Petra Kvitova. Wynik 6:3, 6:2 może sugerować komfortowe zwycięstwo, ale panie znają się bardzo i Krejcikova do końca musiała uważać na koleżankę z reprezentacji.

Pokonać numer jeden, dwa i trzy

Końcówka turnieju to prawdziwy popis w wykonaniu Barbory Krejcikovej. W ćwierćfinale przegrywała z Aryną Sabalenką już 0:6, 1:3 i serwis Białorusinki. Mimo to Czeszka zatrzymała drugą tenisistkę świata, mistrzynię tegorocznego Australian Open, kończąc spotkanie wynikiem 0:6, 7:6, 6:1. Tym samym przerwała serię 13. zwycięstw z rzędu Sabalenki, która do tego meczu była niepokonana w sezonie 2023.

W półfinale w Dubaju Barbora Krejcikova odprawiła Jessikę Pegulę (3. WTA). Pierwszy set 6:1, w drugim Amerykanka się podniosła (7:5), ale w trzecim nie wygrała nawet gema (0:6). - Przegrać do zera w dniu urodzin, jedząc chipsy Doritos o północy, czekając na 16-godzinny lot do domu - napisała po meczu Pegula, wrzucając sugestywne zdjęcie.

W finale imprezy Krejcikova dokonała rzeczy najwyższej miary - ograła aktualną liderkę rankingu Igę Świątek. Polka bardzo rzadko przegrywa finały - to dopiero jej trzecia porażka w 15. występie finałowym. W ostatnich dwóch tygodniach imponowała formą na Bliskim Wschodzie. To jednak Czeszka zeszła z kortu jako zwyciężczyni (6:4, 6:2).

Polka ma pecha do Krejcikovej

Inna sprawa, że Świątek nie ma ostatnio szczęścia do spotkań z Krejcikovą. W październiku zeszłego roku przegrała z nią w finale w Ostrawie. W sobotę uległa jej w Dubaju. Co łączy oba mecze oprócz ostatecznego wyniku? Przeziębienie polskiej zawodniczki.

Iga Świątek miała kłopoty zdrowotne od początku turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W finale także korzystała z chusteczek, oddychała przez usta. W poprzednich meczach jej to nie przeszkadzało, bo rywalki nie stanowiły dla niej większego wyzwania (a może i Polka czuła się mimo wszystko lepiej?). W finale przeciwko dobrze dysponowanej Krejcikovej ten czynnik miał już znaczenie. Podobnie było pół roku temu w Ostrawie, gdy po trzech godzinach lepsza okazała się reprezentantka gospodarzy.

Nie chodzi tylko o spowolnioną reakcję na korcie, ale i podejmowanie odpowiednich decyzji. Tak jak w sobotę w ostatnim gemie serwisowym Świątek. Krejcikova przełamała ją na 5:2 po efektownym lobie, gdy trafiła w samą linię. Lobie, którego w ogóle by nie było, gdyby Polka wybrała wcześniej lepszy kierunek ataku. Takie niuanse potrafią zadecydować między zawodniczkami o podobnym potencjale.

Krejcikova jest dla Świątek niewygodną rywalką, o czym wiemy od dawna. Dwa lata temu w Rzymie była bliska ogrania Polki, ale wtedy kapitalny finisz zdecydował o zwycięstwie tenisistki z Raszyna. Nic więc dziwnego, że gdy Świątek nie była w pełni zdrowia, przegrała kolejne dwa mecze z Czeszką. Z taką rywalką musi być przygotowana na 100 procent.

To oczywiście nie zmienia faktu, że za Barborą Krejcikovą znakomity turniej w Dubaju. W poniedziałek będzie na 16. miejscu w rankingu WTA. Realnie jest jedną z najlepszych na świecie w singlu, o czym przekonaliśmy się stosunkowo niedawno. Przez lata uchodziła za świetną deblistkę a dopiero od dwóch lat z wielkim powodzeniem występuje także w singlu. Doświadczenie z gry podwójnej jej służy chociażby w grze przy siatce.

Stabilność? Bez przesady

Krejcikova wygrała turniej w Ostrawie, teraz w Dubaju ale między tymi imprezami zdarzały jej się słabsze występy. W Australian Open odpadła w czwartej rundzie, w Abu Zabi po drugim meczu, a w Dausze już w pierwszej rundzie. Ma też swoją teorię na temat stabilizacji wyników w kobiecym tenisie.

- Dlaczego stabilność formy jest tak konieczna? Jest tak wiele dobrych tenisistek, które mogą wygrywać. Gdy widzę, że co tydzień zwycięża inna dziewczyna, to dodaje mi to sił. Myślę wtedy, że skoro one mogą, to ja też, to mnie motywuje. Może przez ostatnie dwa lata nie było w kobiecym tenisie takiej regularności, ale

jesteśmy bardzo blisko siebie. Każda z nas może pokonać każdą, więc wydaje mi się to bardzo interesujące, że nie widzę ciągle wygrywającej tej samej osoby… z wyjątkiem Igi w zeszłym roku przez cztery miesiące - powiedziała Krejcikova.