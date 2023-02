Pogromczyni Świątek przeszła do historii. Dołączyła do wielkiej czwórki tenisistek

To nie był dzień Igi Świątek. Pierwsza rakieta świata miała szansę zdobyć 13. tytuł rangi WTA w karierze. Niestety nie wykorzystała jej. Na drodze do niego stanęła Czeszka Barbora Krejcikova (WTA 30.). Pokonała 21-latkę 6:4, 6:2. Kiedy spojrzymy na jej drabinkę i drogę, jaką musiała przebyć, by sięgnąć po ostateczne zwycięstwo, możemy stwierdzić, że Świątek nie ma powodu do wstydu.

Barbora Krejcikova ograła Świątek i dołączyła do elity. Tylko pięć tenisistek może pochwalić się taką serią

Ofiarami Krejcikovej w zmaganiach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich były bowiem trzy najwyżej klasyfikowane zawodniczki światowego rankingu. Zanim 27-latka zmierzyła się z liderującą Polką, ograła w półfinale trzecią w rankingu Amerykankę Jessicę Pegulę 6:1, 5:7, 6:0. Natomiast jeszcze wcześniej - w ćwierćfinale - nie sprostała jej Białorusinka Aryna Sabalenka. Światowa dwójka przegrała 6:0, 6:7, 1:6.

Pokonanie trzech najlepszych tenisistek w ciągu jednego turnieju to nie lada osiągnięcie. Przed Krejcikovą dokonały tego zaledwie cztery zawodniczki w historii. Jako pierwsza uczyniła to legendarna Niemka Steffi Graf w 1999 r. we French Open. Po niej ta sztuka udała się siostrom Williams - Serenie w 2002 w Miami i Venus w 2008 r. podczas WTA Finals. W turnieju tej rangi, tyle że 14 lat później powtórzyła to Aryna Sabalenka. Krejcikova dołączyła zatem do bardzo elitarnego grona.

Dla Krejcikovej to dopiero siódmy triumf w turniejach WTA w singlu. Lepsze osiągnięcia notuje w grze podwójnej. W niej uzbierała już 15 tytułów, w tym siedem wielkoszlemowych. Ostatnio w parze z Kateriną Siniakovą wygrała tegoroczny Australian Open.