Eksperci piszą o Świątek i wskazują jeden problem. ""Niepokojące są te obrazki"

Iga Świątek (1. WTA) w ostatnich meczach prezentowała, którą zachwycała w poprzednim sezonie. W sobotę walczyła o drugi tytuł z rzędu, a jej rywalką w finale turnieju WTA 1000 w Dubaju była Barbora Krejcikova (30. WTA). Czeszka, która w poprzednim sezonie pokonała Polkę w finale turnieju w Ostrawie. Niestety i tym razem znalazła sposób na liderkę rankingu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Historyczny moment dla polskiego tenisa. "Trudno to będzie powtórzyć"

Druga finałowa porażka Świątek z Krejcikovą. "Choroba na pewno nie pomogła"

W pierwszym secie doszło do pięciu przełamań. O jedno więcej zanotowała Krejcikova, która wygrała 6:4 i wyszła na prowadzenie w meczu. W drugim secie Świątek nie miała już zbyt wiele do powiedzenia. Czeszka zanotowała dwa przełamania i wygrała 6:2, zgarniając trofeum w Dubaju. Jest to jej szósty tytuł w karierze.

Przed drugą partią doszło do sytuacji, która mogła nieco wyprowadzić liderkę światowego rankingu z równowagi i wpłynąć na jej grę. Polka dostała ostrzeżenie od sędziego, który stwierdził, że tenisistka była zbyt długo na przerwie między setami. "Niepokojące są te obrazki. Ale może kłótnia z sędzią (uznał, że za długo była na przerwie między setami i dał jej ostrzeżenie) sprawi, że Iga Świątek się zbierze, a nie zdenerwuje jeszcze bardziej" - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Niedługo później dodał też: "Niestety - Iga Świątek przegrywa z Barborą Krejcikovą. Świetny mecz Czeszki: duży spokój, a tenisowo była od Igi lepsza pod każdym względem. Statystyki mówią wszystko".

"Niewiarygodny turniej. Przypomnę, że Czeszka wróciła ze stanu 0:6, 1:3* w ćwierćfinale z niepokonaną w tym sezonie Sabalenką. Wyrwała sobie ten tytuł. Bajgiel w półfinale na Peguli i pokonanie liderki rankingu w finale" - napisał z kolei Dawid Żbik z Eurosportu.

Dominik Senkowski ze Sport.pl zwrócił uwagę na fakt, że Polce w sobotnim finale dokuczały problemy zdrowotne. Dodatkowo o porażce decydowały nie zawsze dobre decyzje podejmowane przez tenisistkę. - Krejcikova grała super, ale zdrowa Iga miałaby z Czeszką dużo większe szanse. Tak jak przy tej piłce przy podaniu Igi, gdy Krejcikova przelobowała Polkę. Iga podjęła tam złą decyzję o kierunku ataku i stad straciła punkt. Szkoda, ale tak bywa - czytamy na Twitterze.

Na Świetną grę Czeszki uwagę zwrócili uwagę również inni użytkownicy Twittera. - Niestety. Fenomenalnie grała Czeszka. A po drugiej stronie siatki było 70 procent Igi. Choroba na pewno nie pomogła. Dzięki Iga za walkę. To jest sport, czasami się przegrywa - napisał Andrzej J. Kozłowski szef Emitel. - Jeden z lepszych meczów Barbory Krejcikovej. Bardzo mi się dziś podobała. Zgadzało się niemal wszystko. Plan, wykonanie. Świątek poniżej swojego poziomu, zwłaszcza w drugiej części drugiego seta. Dobrze dla rywalizacji i "Sunshine Double". Nie martwiłbym się - wtórował Hubert Błaszczyk.

- Mam wrażenie, że niektórzy oczekują od Igi Świątek sezonu bez porażki. Czasami trzeba uznać wyższość rywalki, żeby się czegoś nauczyć, żeby wrócić głodniejszym. Ocenimy na koniec sezonu, ile będzie w gablocie - dodał Błaszczyk, tonując nastroje po sobotniej porażce.

Dziennikarz Radia ZET, Krzysztof Wilanowski, nawiązał przy okazji do awansu Huberta Hurkacza (11. ATP) do finału turnieju ATP 250 w Marsylii. - Słodko-gorzki smak ma ta sobota dla fanów tenisa w Polsce. Po półfinałowym zwycięstwie Huberta Hurkacza na turnieju w Marsylii przyszła finałowa porażka Igi Świątek w Dubaju - czytamy na Twitterze. Mecz Świątek z Krejcikovą wzbudził również spore zainteresowanie zagranicznych ekspertów. Znany komentator portugalskiego "Recordu" Jose Morgado opisał ten mecz tylko jednym słowem. - Niewiarygodne - stwierdził.