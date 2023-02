Wielki Hubert Hurkacz. Co za mecz. Zagrał tak, że odebrało nam mowę [WIDEO]

Hubert Hurkacz (11. ATP) rywalizuje w tym tygodniu w turnieju ATP 250 w Marsylii, w którym jest rozstawiony z numerem 1. Polak zdołał awansować do półfinału, choć oba rozegrane spotkania kosztowały go wiele wysiłku. Na otwarcie pokonał 4:6, 6:3, 6:2 Szwajcara Leandro Riediego (133. ATP), a w ćwierćfinale wygrał po niespełna 3-godzinnej walce 6:3, 3:6, 7:6(8-6) z Mikaele Ymerem (69. ATP) ze Szwecji.

Hurkacz lepszy od Bublika, zagra o szósty tytuł w karierze

O finał Hurkacz rywalizował z Alexandrem Bublikiem (50. ATP). Spotkanie obaj zawodnicy rozpoczęli od pewnie wygranych gemów serwisowych. Pierwsze breakpointy pojawiły się w czwartym gemie przy podaniu Polaka. Hurkacz zdołał się jednak wybronić, a po chwili sam doprowadził do przełamania, wychodząc na 3:2. Był to decydujący moment tego seta. Pozostałe gemy łatwo wygrywali serwujący, co przełożyło się na zwycięstwo Hurkacza 6:4.

Drugą partię rozpoczęła długa batalia w gemie serwisowym Bublika. Choć Polak miał cztery szanse na przełamanie, żadnej z nich nie zdołał wykorzystać. Hurkacz sprawił rywalowi problemy również w kolejnym gemie serwisowym, ale i tym razem do przełamania nie doszło. Później obaj zawodnicy bez problemów utrzymywali podania, co po ośmiu rozegranych gemach dawało remis 4:4. Pewna postawa serwisowa utrzymywała się do stanu 6:6, co oznaczało, że o losach tej partii zadecydował tie-break.

Wizytówką zaś stało się zagranie Hurkacza z początku spotkania. Podbiegł do siatki, a rywal próbował go przelobować. Polakowi udało się dobiec na skraj kortu i zagrać piłkę między nogami. Zarówno on, jak i Bublik jedynie się uśmiechnęli po tym punkcie.

W decydującej rozgrywce Polak wygrał 7-4, notując piąte zwycięstwo nad Bublikiem. Teraz bilans spotkań obu panów wynosi 5 do 1 na korzyść Hurkacza.

Hurkacz w walce o tytuł zmierzy się z lepszym z pary Benjamin Bonzi (60. ATP) - Arthur Fils (118. ATP). Finał odbędzie się w niedzielę 26 lutego. Patrząc na ranking, zdecydowanym faworytem będzie Polak, który powalczy o szóste trofeum w karierze.