O której godzinie gra dziś Iga Świątek? Gdzie oglądać finał WTA Dubaj 2023? [TRANSMISJA, STREAM]

Iga Świątek bez większych problemów pokonała w półfinale Coco Gauff 6:4, 6:2 i awansowała do finału turnieju WTA w Dubaju. W nim zmierzy się z Barborą Krejcikovą, która zwyciężyła Jessicę Pegulę 6:1, 5:7 6:0. Tym samym Polka stanie przed szansą na rewanż za porażkę podczas jesiennego turnieju WTA w Ostrawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Żyła ma plan na MŚ. "Trzeba mi zaufać? Nie ma innego wyjścia"

Iga Świątek - Barbora Krejcikova w finale turnieju WTA w Dubaju

Do tej pory Świątek grała z Barborą Krejcikovą trzykrotnie. Dwa razy lepsza okazała się Polka. Ostatnie ich starcie miało miejsce w październiku zeszłego roku. Wówczas lepsza okazała się Czeszka i wygrała 5:7, 7:6, 6:3. Przed spotkaniem z Krejcikovą Świątek opublikowała na Instagramie wpis, w którym zasygnalizowała, że w grę wchodzi tylko zwycięstwo. "Ostatni mecz turnieju. Dam z siebie wszystko, co mogę" - czytamy.

Polka ma powody tak sądzić. Do tej pory w Dubaju spisywała się świetnie. W drodze do sobotniego finału w Dubaju straciła tylko 9 gemów. To najlepszy wynik wśród tenisistek po 2009 roku. Dzięki zwycięstwu nad Coco Gauff pobiła osiągnięcie innej Amerykanki - Sereny Williams. Młodsza z sióstr Williams w 2013 roku podczas turnieju WTA w Rzymie straciła tylko 10 gemów w drodze do spotkania finałowego. Teraz, dokładnie po 10 latach Świątek została nową rekordzistką.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Z kolei Czeszka przed finałem turnieju w Dubaju postanowiła pochwalić Polkę. Jej zdaniem to Iga Świątek będzie faworytką tego spotkania. - Zawsze miło jest grać z najlepszą zawodniczką na świecie, a ona jest teraz najlepsza. Była najlepsza w zeszłym roku. Gra świetnie. Naprawdę nie mogę się doczekać gry przeciwko niej i sprawdzenia, na jakim jestem poziomie. Wierzę, że to będzie wspaniały finał - powiedziała bezpośrednio po meczu z Pegulą Barbora Krejcikova.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Igi Świątek w finale WTA Dubaj 2023? [TRANSMISJA, STREAM]

Mecz Igi Świątek z Barborą Krejcikovą odbędzie się w sobotę nie wcześniej niż o godzinie 16:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi stacja Canal+ Sport. W internecie to starcie będzie można oglądać na platformie i aplikacji Canal+ Online. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.