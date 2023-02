Barbora Krejcikova - kim jest rywalka Świątek w finale WTA w Dubaju?

Iga Świątek pewnie pokonała Coco Gauff 6:4, 6:2 i awansowała do finału turnieju WTA w Dubaju. W nim zmierzy się z Barborą Krejcikovą, która wygrała z Jessiką Pegulą 6:1, 5:7 6:0. Tym samym Polka stanie przed szansą na rewanż za porażkę podczas jesiennego turnieju WTA w Ostrawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu o zwolnieniach z wuefu. "To patologia. Powinno być odwrotnie"

Barbora Krejcikova zagra z Igą Świątek w finale w Dubaju. Kim jest Czeszka? Które ma miejsce w rankingu?

Barbora Krejcikova urodziła się 18 grudnia 1995 roku w Brnie i zajmuje obecnie 30. miejsce w światowym rankingu WTA. Najwyżej w historii była sklasyfikowana na 2. lokacie (28 lutego 2022). Łącznie w karierze wystąpiła w ośmiu finałach WTA Tour, z czego wygrała pięć. Ostatni raz zwyciężyła podczas halowego turnieju w Ostrawie, który odbył się w październiku 2022 roku. Wówczas w finale pokonała... Igę Świątek (5:7, 7:6, 6:3). Polka będzie miała więc okazję do rewanżu. Krejcikova w ubiegłym roku grała jeszcze w dwóch finałach - w Sydney oraz w Tallinie.

Zabawna wpadka Świątek. Trzeba było zamazać. "To było niezręczne" [WIDEO]

27-latka w 2021 roku, a więc rok między zwycięstwami Igi Świątek, triumfowała we French Open pokonując w finale 6:1, 2:6, 6:4 Anastasiję Pawluczenkową. To jej najlepszy występ w karierze w turnieju wielkoszlemowym. W Australian Open jej najlepszy wynik to ćwierćfinał w 2022 roku, w Wimbledonie - 1/16 finału (2021 roku), a w US Open także ćwierćfinał osiągnięty w 2021 roku.

Oprócz starcia w Ostrawie obie tenisistki mierzyły się jeszcze dwukrotnie w 2021 roku. Wówczas podczas turniejów w Miami oraz w Rzymie górą była Iga Świątek. Polka w Stanach Zjednoczonych wygrała 6:4, 6:2, a we Włoszech 3:6, 7:6, 7:5.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Czeszka występuje także w zmaganiach deblowych. Aktualnie występuje w parze z Kateriną Siniakovą i zajmuje 3. miejsce w rankingu deblowym. W 2018 roku była nawet liderką światowych list w grze podwójnej. Łącznie Krejcikova wystąpiła w 25 finałach gry podwójnej - z czego wygrała 15.

Iga Świątek w finale turnieju WTA w Dubaju. Zgarnęła fortunę, a jeszcze więcej przed nią

Początek sezonu, aż do turnieju w Dubaju, nie był udany w wykonaniu Czeszki. Rywalizację w Australian Open ukończyła na 1/8 finału, podobnie w Abu Dhabi. Ostatni turniej w Dosze zakończyła już po I rundzie przegrywając z Wieroniką Kudiermietową.

Starcie finałowe między Igą Świątek a Barborą Krejcikovą rozpocznie się 25 lutego, nie wcześniej niż o godzinie 16:00 czasu polskiego. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi stacja Canal+ Sport.