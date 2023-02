Świątek poznała rywalkę w finale WTA w Dubaju. Szansa na rewanż. "Iga, rządzisz"

Iga Świątek (1. WTA) pewnie pokonała Coco Gauff (6. WTA) 6:4, 6:2 i awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Dubaju. W decydującym meczu zmierzy się ze zwyciężczynią pojedynku pomiędzy Jessiką Pegulą (3. WTA) a Barborą Krejcikovą (30. WTA). To starcie odbyło się w piątek o godzinie 16:00.

Barbora Krejcikova rywalką Świątek w finale WTA w Dubaju

W pierwszym secie zdecydowanie lepiej zaprezentowała się Czeszka. Całkowicie zdominowała rywalkę i dwukrotnie ją przełamała. Pegula kompletnie nie mogła sobie poradzić z grą Krejcikovej. Wygrała jedynie jednego gema. Partia trwała zaledwie 29 minut i zakończyła się zwycięstwem Czeszki 6:1.

Na początku drugiego seta Amerykanka pokazała się z lepszej strony i była bardzo bliska przełamania Krejcikovej, ale ta zdołała obronić trzy break pointy i drugi gem wpadł na jej konto. W dalszej części seta spotkanie bardzo się wyrównało i po sześciu gemach utrzymywał się remis 3:3. Pegula grała zdecydowanie lepiej niż w pierwszym secie i zdołała przełamać rywalkę. Wydawało się, że ostatni gem będzie tylko formalnością i wygra go Pegula. Okazało się jednak inaczej, a Krejcikova zrewanżowała się Amerykance, przełamując ją. Później Czeszka w świetnym stylu wróciła do gry i odrobiła straty, doprowadzając do remisu 5:5. Końcówka partii należała jednak do Peguli, która pewnie wygrała dwa ostatnie gemy i drugi set wpadł na jej konto (7:5).

W związku z tym do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebny był trzeci set. W nim ponownie dużo lepsza była Krejcikova. Po 14 minutach dwukrotnie przełamała rywalkę i prowadziła 3:0. Czeszka grała kapitalnie i nie dawała większych szans Peguli. Amerykanka była bezradna i nie zdołała wygrać żadnego gema. Ostatecznie Krejcikova wygrała decydującego seta 6:0, a całe spotkanie 6:1, 5:7, 6:0 i zagra z Igą Świątek w finale.

Świątek - Krejcikova w finale WTA w Dubaju. "Rządzisz"

Do tej pory Świątek grała z Krejcikovą trzykrotnie. Dwa razy lepsza okazała się Polka. Ostatnie ich starcie miało miejsce w październiku zeszłego roku podczas turnieju WTA w Ostrawie. Wówczas lepsza okazała się Czeszka i wygrała 5:7, 7:6, 6:3. Tym samym Świątek stanie teraz przed okazją do rewanżu.

- Iga, rządzisz w rozgrywkach. Ogrywasz wszystkie tenisistki. Cieszę się, że byłam odrobinę skuteczniejsza, ale dziękuję ci bardzo za przybycie. Jesteś gwiazdą olbrzymiego kalibru w tym młodym wieku. Dzięki, że wydobyłaś ze mnie wszystko, co najlepsze. Cieszę się, że razem zagrałyśmy i że kibicom się podobało - powiedziała Krejcikova po pokonaniu Świątek w Ostrawie.

Magda Linette zna swoją rywalkę w walce o półfinał. Polka faworytką w Meridzie

Finał pomiędzy Igą Świątek a Barborą Krejcikovą odbędzie się w sobotę nie wcześniej niż o godzinie 16:00 czasu polskiego.

