Hurkacz obronił piłkę meczową. A potem pokazał klasę. Brawo, brawo

Hubert Hurkacz (11. ATP) w zeszłym tygodniu nie popisał się w halowym turnieju ATP w Rotterdamie. Co prawda w I rundzie - po niezwykle wyrównanym meczu - pokonał Hiszpana Roberto Bautistę-Aguta (28. ATP), ale w następnej rundzie w dwóch setach przegrał z Bułgarem Grigorem Dimitrowem (25. ATP). Dlatego bardzo mu zależało na tym, aby odbić się w Marsylii.

Hurkacz bronił meczbola, ale wygrał po dramatycznym boju. Jest w półfinale

Po niespodziewanie zaciętym, ale na szczęście zwycięskim meczu ze Szwajcarem Leandro Riedim, w ćwierćfinale rywalem Hurkacza był Szwed Mikael Ymer, który w rankingu ATP zajmuje 69. miejsce.

Oczywiście to polski tenisista był zdecydowanym faworytem tej konfrontacji i choć cały mecz rozpoczął od utraty własnego serwisu, to już w kolejnym gemie uzyskał przełamanie powrotne i po dwóch bardzo wyrównanych gemach, rozgrywanych na przewagi, pierwszy set wrócił do punktu wyjścia.

W dalszej części pierwszej partii Hurkacz miał już kontrolę. Nie miał większych problemów z wygrywaniem własnych gemów serwisowych, a do tego w szóstym gemie znów zdołał przełamać swojego przeciwnika na 4:2. Dzięki temu niedługo później mógł cieszyć się z wygranego seta 6:3.

W drugiej partii przełamanie było już tylko jedno. Niestety, na korzyść tenisisty ze Szwecji. To Ymer zdołał zaskoczyć Hurkacza w czwartym gemie, dzięki czemu wyszedł na prowadzenie 3:1. Trzy kolejne gemy były rozgrywane na przewagi i Hurkacz miał nawet dwie szanse na przełamanie powrotne, ale ich nie wykorzystał. Ymer był w stanie uciec z opresji - on także wygrał seta w stosunku 6:3.

Decydujący set rozpoczął się świetnie dla Huberta Hurkacza, bo tym razem to on dzięki przełamaniu w czwartym gemie prowadził 3:1. Niestety, nie był w stanie potwierdzić przełamania wygranym gemem serwisowym i Ymer błyskawicznie doprowadził do remisu po 3. Obaj tenisiści mieli sporo problemów przy własnym podaniu przez praktycznie cały mecz, ale w końcówce trzeciego seta było inaczej, wobec czego o awansie do półfinału zadecydował tie-break.

Ten układał się lepiej dla Ymera, który na zmianę stron udawał się z prowadzeniem 4:2, następnie prowadził też 5:3, a następnie przy stanie 6:5 miał piłkę meczową. Na szczęście finisz należał do Hurkacza, który najpierw obronił meczbola, dołożył dwa kolejne punkty z rzędu i to on triumfował w decydującej rozgrywce 8:6.

Hubert Hurkacz pokonał Szweda Mikaela Ymera 6:3, 3:6, 7:6 (8). W półfinale turnieju ATP 250 w Marsylii Polak zmierzy się ze zwycięzcą meczu Grigor Dimitrow (Bułgaria, 25. ATP) - Aleksander Bublik (Kazachstan, 50. ATP).