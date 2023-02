Iga Świątek jest trochę chora. Konkretnie przeziębiona. Czy to trochę zwiększa nadzieje jej rywalek na sprawienie niespodzianki? Niekoniecznie.

Coco Gauff, światowa numer 6, ze świetnymi warunkami fizycznymi i z wielkim talentem, znów odbiła się od Polki jak od ściany. Nieważne czy Świątek jest w pełni swoich możliwości, czy przeżywa jakieś problemy - dla Gauff obwoływanej następczynią Sereny Williams jest nieuchwytna, niedostępna, nieosiągalna.

Rzym 2021 - 3:6, 6:7

Miami 2022 - 3:6, 1:6

Roland Garros 2022 - 1:6, 3:6

San Diego 2022 - 0:6, 3:6

WTA Finals 2022 - 3:6, 0:6

Z takim bagażem z pojedynków ze Świątek przystępowała Gauff do kolejnego meczu z nią, tym razem w półfinale w Dubaju. W pewnym momencie tego półfinału Coco mogła mieć nadzieję, że wreszcie będzie inaczej niż było za każdym poprzednim razem. Od stanu 2:5 w pierwszym secie włączyła swój najlepszy tenis - z serwisami pod 200 km/h (jej najmocniejsze podanie miało prędkość 198 km/h), z odwagą w ofensywie i z poświęceniem w obronie.

Gauff odrobiła straty, doszła na 4:5 i 40:40, broniąc po drodze czterech piłek meczowych. Ale wtedy w jednej z kluczowych akcji trafiła forhendem w siatkę i ze złości na samą siebie kilka razy uderzyła się ręką w głowę. Świątek po chwili skończyła seta i poszła na przerwę.

Wróciła z niej zaczytana. Znów próbowaliśmy dowiedzieć się w sztabie Igi, co znajduje się w jej zeszycie i - niestety - znów usłyszeliśmy, że to tajemnica.

W każdym razie co by tam nie było, działa! W czwartej rundzie ubiegłorocznego Roland Garros Iga przegrała pierwszego seta z Chinką Qinwen Zheng 6:7, po nerwowym tie-breaku zeszła do szatni i wróciła z niej z notatnikiem. Nie wiemy, czy miała w nim taktyczne rozwiązania na rywalkę, czy raczej motywacyjne cytaty, ale pamiętamy, że po lekturze mecz potoczył się już szybko - w kolejnych partiach było 6:0 i 6:2 dla Polki.

Teraz Iga po 20 minutach drugiego seta prowadziła 6:4, 4:0. Teraz w pierwszym secie bywała w niektórych akcjach nerwowa i zbyt niecierpliwa, a w drugim te 20 minut miała chyba perfekcyjne - z 19 rozegranych w tym czasie punktów wygrała aż 16.

W pierwszym secie Świątek pierwszy raz od dawna popełniła więcej niewymuszonych błędów (14) niż zagrała winnerów (8 - dla porównania Gauff miała bilans 10:20). W drugim wszystko szybko potoczyło się tak, jak w scenariuszu przerabianym przez Igę we wszystkich meczach granych po Australian Open (kolejno: w Dosze 6:0, 6:1 z Collins, 6:0, 6:1 z Kudermietową i 6:3, 6:0 z Pegulą oraz w Dubaju 6:1, 6:1 z Fernandez i 6:1, 6:0 z Samsonową).

Gauff nie miała nic do stracenia. Ale znów Świątek nie dała jej nic zyskać

Mimo stanu 4:6, 0:4 Gauff się nie poddała. Zgodnie z tym, co mówiła przed meczem - grała z myślą, że nie ma nic do stracenia. Jeszcze zdołała wygrać dwa gemy z rzędu i chwilowo zmniejszyć straty do 4:6, 2:4. Ale gdy Świątek znów się zebrała, gdy jeszcze raz podkręciła tempo, było po meczu.

Dla zobrazowania różnicy między Igą a Coco w drugim secie: Świątek zagrała w nim 7 winnerów i popełniła 6 niewymuszonych błędów (w całym meczu 15:22), a Gauff miała 2 winnery i aż 17 niewymuszonych błędów (w całym meczu 12:37).

W sobotnim finale turnieju WTA 1000 Iga Świątek zmierzy się z Jessiką Pegulą albo z Barborą Krejcikovą.